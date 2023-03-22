شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft تقوم ببناء محفظة للعملات المشفرة فى متصفح Edge الخاص بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم Microsoft ببناء محفظة للعملات المشفرة لمتصفح Edge الخاص بها، حتى في الوقت الذي تكافح فيه أسواق التشفير، تخبر المصادر المطلعة على خطط ميكروسوفت نقلا عن موقع The Verge.

ويختبر عملاق البرمجيات محفظة التشفير المدمجة في Microsoft Edge داخليًا في الأشهر الأخيرة، مع خطط لشحنها في النهاية إلى المستهلكين، إنها أحدث ميزة قادمة إلى متصفح Microsoft Edge المتضخم بشكل متزايد، حيث تم تسريب لقطات شاشة لمحفظة التشفير عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، بفضل مستخدم Twitter Albacore، الذي يوثق بانتظام الميزات التي لم يتم إصدارها في Windows، يوضح وصف Microsoft لمحفظة التشفير أن لديها "تجارب مبسطة تجعل التفاعل مع Web3 أسهل"، وأنه يحتوي على "ميزات أمان متكاملة لحمايتك من العناوين، أو التطبيقات غير الآمنة".

كما حصل موظفو Microsoft مؤخرًا على إمكانية الوصول إلى محفظة التشفير في Edge، وقد ثبت بالفعل أنها مثيرة للجدل داخليًا، ووصف أحد المصادر الموقف بأنه "مظهر سيء" ،بعد أن قامت Microsoft مؤخرًا بتسريح العديد من فريق Edge ،الذين كانوا يعملون على ميزات أقل أهمية، سوف يعلن Microsoft Edge عن القدرة على شراء عملة مشفرة من Coinbase، و MoonPay، من خلال محفظة التشفير المدمجة، وسيشمل أيضًا القدرة على توصيل التطبيقات اللامركزية بميزة المحفظة، ودعم جمع وتخزين الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

ويأتي ظهور محفظة Edge المشفرة بعد أيام فقط من إضافة Microsoft زر Bing عملاقًا إلى متصفح Edge ،في محاولة لدفع الأشخاص نحو محرك البحث الخاص بها، وحيث لا يمكن إزالة الزر بسهولة، واجهت Microsoft أيضًا انتقادات بشأن إضافة خيار الشراء الآن ، ودفع خيارات التمويل لاحقًا إلى Edge ، ومطالباتها الشديدة بمنعك من استخدام Chrome ، والطريقة التي جعل بها Windows 11 في البداية من الصعب تغيير المتصفحات الافتراضيةلها ،حيث عالجت Microsoft مخاوف التطبيقات الافتراضية لنظام التشغيل Windows 11 ، ولكن Edge تزداد تضخمًا تدريجيًا مع الميزات التي لا يمكنني تخيل أن الكثير سيجدها مفيدة، وسيرى الأن Microsoft Edge جيد بالفعل.