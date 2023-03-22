شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nvidia تستعد للكشف عن تقنيات الذكاء الاصطناعى الجديدة فى مؤتمرها السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يكشف الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Corp (NVDA.O) جنسن هوانغ يوم الثلاثاء، عن رقائق وتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، في المؤتمر السنوي للشركة لمطوري البرمجيات، حيث سيراقب المحللون الشركة، التي تتخذ من سانتا كلارا، مقراً لها في كاليفورنيا، لإعطاء مزيد من التفاصيل حول كيفية تخطيطها لتوسيع إمكانية الوصول إلى قوة المعالجة، مثل تلك المستخدمة في تطوير تقنيات سريعة الارتفاع مثل chatbot ChatGPT.

وفي الشهر الماضي، أخبر هوانغ المستثمرين أنه سيطلق خدمة الحوسبة السحابية الخاصة به، لتقديم وصول أكثر سهولة إلى الأنظمة الكبيرة التي تم إنشاؤها باستخدام رقائقها، وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت ،إنه سيناقش في مؤتمر الثلاثاء "ما هو قادم" في مجال الذكاء الاصطناعي،حيث أصبحت Nvidia تهيمن على مجال بيع الرقائق المستخدمة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية ، والتي يمكنها الإجابة على الأسئلة بنص يشبه الإنسان، أو إنشاء صور جديدة بناءً على رسالة نصية.