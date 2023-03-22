شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يحدث سياسات تعديل المحتوى بقيود على تزييف الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار تزايد احتمال فرض حظر على تيك توك في الولايات المتحدة، قام تطبيق الفيديو بتحديث سياسات تعديل المحتوى الخاصة به، ولم تتغير القواعد المتعلقة بالمحتوى الذي يمكن نشره والترويج له إلى حد كبير، ولكنها تتضمن قيودًا جديدة على مشاركة تقنية التزييف العميق للذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت شائعة بشكل متزايد على التطبيق في الأشهر الأخيرة، وفقا لتقرير theverge.

والجزء الأكبر من سياسات الاعتدال هذه (أو "إرشادات المجتمع" بلغة TikTok) لم يتغير ولا يثير الدهشة، ولا يُسمح بالعنف المصور، ولا خطاب كراهية، ولا محتوى جنسي صريح، مع قواعد متدرجة للأخير بناءً على عمر الموضوع.

وعلى الرغم من ذلك، يغطي أحد الأقسام الموسعة حديثًا "الوسائط التركيبية والمتلاعب بها" - المعروفة أيضًا باسم تقنية التزييف العميق للذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت شائعة بشكل متزايد على التطبيق في الأشهر الأخيرة.

وفي السابق كانت قواعد TikTok بشأن التزييف العميق مقيدة بسطر واحد يحظر المحتوى الذي يمكن أن "يضلل المستخدمين من خلال تشويه حقيقة الأحداث أو التسبب في ضرر كبير لموضوع الفيديو."

والآن تقول الشركة إن كل المحتوى الواقعي الذي تم إنشاؤه وتحريره بواسطة الذكاء الاصطناعي يجب "الكشف عنه بوضوح" على هذا النحو، إما في شرح الفيديو أو كملصق متراكب.

وتقول TikTok إنها لن تسمح بأي وسائط تركيبية "تحتوي على شبه أي شخصية خاصة حقيقية" أو تظهر شخصية عامة تؤيد منتجًا أو تنتهك سياسات التطبيق الأخرى (على سبيل المثال، حظرها لخطاب الكراهية)، وتُعرِّف الشركة الشخصيات العامة على أنها أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر ويتمتع "بدور عام مهم، مثل مسؤول حكومي أو سياسي أو قائد أعمال أو أحد المشاهير".

وازدادت شعبية المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على تيك توك، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التوافر الواسع لأدوات استنساخ الصوت AI التي تجعل من السهل تقليد صوت شخص ما، وخلقت هذه الأدوات أنواعًا فرعية جديدة من المحتوى، غالبًا ما تركز على وضع الشخصيات العامة مثل الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في سيناريوهات غير متوقعة، مثل نقل شخصيات الرؤساء إلى حجج حول الألعاب عبر الإنترنت أو Dungeons & Dragons ، على سبيل المثال .

وحالات الاستخدام الأخرى أكثر ضررًا حيث تُظهر العديد من مزيفات الذكاء الاصطناعي هذه الأرقام نفسها وهي تقرأ عبارات معادية للمتحولين جنسياً أو معادية للمثليين، وقد تم الخلط بينها أحيانًا للحصول على لقطات حقيقية.

وفي هذه الأثناء، يبدو حظر TikTok للتزوير العميق بمثابة رد على مقطع فيديو محدد يستخدم الذكاء الاصطناعي لتزوير Joe Rogan للترويج لـ "تعزيز الرغبة الجنسية للرجال"، وانتشرت مقاطع الفيديو هذه أيضًا على تطبيقات مثل Twitter و Instagram.

ويأتى تحديث سياسات تيك توك في وقت يتزايد فيه الضغط السياسي على الشركة الأم ByteDance ، حيث تعبر الحكومات الغربية عن مخاوفها من جمع التطبيق للبيانات الخاصة وإمكانية التأثير على الرأي العام، وهددت الحكومة الأمريكية بفرض حظر علني على TikTok إذا لم يقم المالك ByteDance ببيع حصته، بينما تم حظر التطبيق بالفعل على الأجهزة الحكومية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وكندا.

ولا تعالج تيك توك هذه التهديدات لأعمالها مباشرة من خلال هذه السياسات المحدثة ولكنها تشير إلى أنها تريد تقديم "المزيد من الشفافية حول قواعدها وكيفية تنفيذها، وتنشر الشركة أيضًا قائمة بثمانية "مبادئ مجتمعية" تقول "تشكيل عملنا اليومى وتوجيه كيفية تعاملنا مع قرارات الإنفاذ الصعبة"، والجدير بالذكر أن أول مبدأين هما "منع الضرر" و "تمكين حرية التعبير".