شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس "TikTok": المشرعون الأمريكيون يسعون لإصدار قانون يحظر التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك إن شركة تطبيقات الفيديو القصيرة المملوكة للصين، تواجه لحظة محورية، حيث يسعى عدد متزايد من المشرعين الأمريكيين إلى حظر التطبيق، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.. حسب تصريحات لرويترز.

وقال Chew في مقطع فيديو نُشر على TikTok في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، إن التطبيق، حيث يضم الآن أكثر من 150 مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة، قال تشيو: "هذا ما يقرب من نصف الولايات المتحدة قادمة إلى TikTok"، وقال تشيو، قالت TikTok في عام 2020 إن لديها 100 مليون مستخدم أمريكي.

وقال تشيو الذي سيدلي بشهادته يوم الخميس أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب: "بدأ بعض السياسيين يتحدثون عن حظر تيك توك".

وأضاف في مقطع الفيديو الذي يظهر مبنى الكابيتول الأمريكي في الخلفية: "الآن قد يؤدي هذا إلى إبعاد تيك توك عن 150 مليونًا منكم".

وطلب من مستخدمي TikTok ترك تعليقات حول ما يريدون أن يعرفه المشرعون الأمريكيون حول "ما تحب في TikTok".

وقال تشيو أيضًا إن 5 ملايين شركة أمريكية تستخدم TikTok للوصول إلى العملاء.

يخشى منتقدو TikTok من إمكانية نقل بيانات المستخدم الأمريكية إلى الحكومة الصينية من خلال التطبيق المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية ByteDance. ترفض TikTok مزاعم التجسس.

وقالت TikTok أيضًا يوم الثلاثاء إنها قامت بتحديث إرشادات استخدام المجتمع الخاصة بها وقدمت مزيدًا من التفاصيل عن خططها لتأمين بيانات المستخدمين الأمريكيين.

قالت الشركة إنها بدأت هذا الشهر في حذف البيانات المحمية للمستخدم الأمريكي في مراكز البيانات في فرجينيا وسنغافورة بعد أن بدأت في توجيه بيانات أمريكية جديدة إلى سحابة Oracle (ORCL.N) العام الماضي.

في الأسبوع الماضي، قالت TikTok إن إدارة بايدن طلبت من مالكي TikTok الصينيين سحب حصتهم في التطبيق أو قد يواجه حظرًا أمريكيًا.

قالت TikTok، التي قالت إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات الصارمة، "إذا كانت حماية الأمن القومي هي الهدف ، فإن سحب الاستثمارات لا يحل المشكلة: التغيير في الملكية لن يفرض أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو وصول."