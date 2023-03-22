شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. بين iPhone 14 Plus و iPhone 13 Mini والأعلى مبيعاً والان مع تفاصيل الخبر
عند المقارنة، تعمل طرز iPhone 14 بشكل أفضل من سابقاتها على الرغم من استخدام نفس الشرائح، حيث قدمت كلا المجموعتين خيار لون جديد حصري في العام التالي لإصداراتهما، وتم إطلاق iPhone 13 Mini في متغير أخضر في مارس 2022 وتم إطلاق طراز iPhone 14 Plus في خيار اللون الأصفر في وقت سابق من هذا الشهر.
وفقًا لتقرير صادر عن Display Supply Chain Consultants (DSCC)، فإن مجموعة iPhone 14 مطلوبة نسبيًا أكثر من سابقتها، مع زيادة بنسبة 2 % في طلبات العرض على أساس سنوي اعتبارًا من أبريل.
يشير التقرير أيضًا إلى أن الإيرادات من تشكيلة هذا العام من المحتمل أن تكون أكبر حيث تبيع Apple المزيد من الطرز الراقية بتكلفة الطرز الأرخص، وانخفضت مبيعات الطراز العادي بنسبة 36%، بينما ارتفعت مبيعات iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بنسبة 22 % و23 % على التوالي.
ويضيف التقرير أن طلبات العرض الخاصة بـ iPhone 14 Plus زادت بنسبة 59 % مقارنة بـ iPhone 13 mini، على الرغم من هذه الزيادة، يظل iPhone 14 Plus هو الخيار الأقل شعبية في تشكيلة iPhone 14.
مواصفات iPhone 14 Plusيتميز iPhone 14 Plus من Apple بشاشة مقاس 6.7 بوصة، ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح A15 Bionic ويعمل بنظام iOS 16 خارج الصندوق، ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة تتضمن كاميرا بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر واسع للغاية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا السيلفي الأمامية في النموذج هي مستشعر TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل، لا تؤكد Apple رسميًا مواصفات بطارية الجهاز، لكن طراز Plus يدعي أنه يوفر وقت تشغيل فيديو يصل إلى 26 ساعة.
يحتوي هاتف iPhone 13 mini على شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 5.4 بوصة، ويتم تشغيله بواسطة A15 Bionic SoC، ويتميز بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعرًا واسع الزاوية بدقة 12 ميجابكسل وزاوية عريضة 12 ميجابكسل المستشعر، وهناك أيضًا كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، حيث تدعي شركة آبل أن جهاز iPhone 13 mini يوفر عمر بطارية أطول بمقدار 1.5 ساعة مقارنة بأسلافه دون الكشف عن سعة البطارية.