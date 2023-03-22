شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. بين iPhone 14 Plus و iPhone 13 Mini والأعلى مبيعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى iPhone 14، أحدث سلسلة من هواتف iPhone التي تم إطلاقها في سبتمبر 2022، بشعبية كبيرة بين المستهلكين، ويقال إنه أكثر شيوعًا من سلسلة iPhone 13 التي تم إطلاقها في العام السابق.

عند المقارنة، تعمل طرز iPhone 14 بشكل أفضل من سابقاتها على الرغم من استخدام نفس الشرائح، حيث قدمت كلا المجموعتين خيار لون جديد حصري في العام التالي لإصداراتهما، وتم إطلاق iPhone 13 Mini في متغير أخضر في مارس 2022 وتم إطلاق طراز iPhone 14 Plus في خيار اللون الأصفر في وقت سابق من هذا الشهر.

وفقًا لتقرير صادر عن Display Supply Chain Consultants (DSCC)، فإن مجموعة iPhone 14 مطلوبة نسبيًا أكثر من سابقتها، مع زيادة بنسبة 2 % في طلبات العرض على أساس سنوي اعتبارًا من أبريل.

يشير التقرير أيضًا إلى أن الإيرادات من تشكيلة هذا العام من المحتمل أن تكون أكبر حيث تبيع Apple المزيد من الطرز الراقية بتكلفة الطرز الأرخص، وانخفضت مبيعات الطراز العادي بنسبة 36%، بينما ارتفعت مبيعات iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بنسبة 22 % و23 % على التوالي.

ويضيف التقرير أن طلبات العرض الخاصة بـ iPhone 14 Plus زادت بنسبة 59 % مقارنة بـ iPhone 13 mini، على الرغم من هذه الزيادة، يظل iPhone 14 Plus هو الخيار الأقل شعبية في تشكيلة iPhone 14.

كان تقرير سابق قد اقترح أنه على الرغم من أن iPhone 14 مشابه لطرازات iPhone 13 من حيث التصميم، فقد خضع الأول لإصلاح كبير في التصمي، مع تحسينات قد لا تكون واضحة على الفور، يعد الأداء المحسن لنموذج Vanilla iPhone 14 متفوقًا لأنه أقل عرضة للاختناق الحراري، على الرغم من احتوائهما على نفس الشريحة، إلا أن طرازات iPhone 14 القياسية تتفوق في الأداء على طرازات iPhone 13 Pro من حيث الاتساق، وذلك بفضل التعديل الداخلي، وتم تغيير تصميم iPhone 14 بشكل جذري ليشمل هيكلًا مركزيًا من الألومنيوم يعمل كمستوى هيكلي مركزي، مما يعزز التبديد المستمر للحرارة في جميع أنحاء السطح.





مواصفات iPhone 14 Plusيتميز iPhone 14 Plus من Apple بشاشة مقاس 6.7 بوصة، ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح A15 Bionic ويعمل بنظام iOS 16 خارج الصندوق، ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة تتضمن كاميرا بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر واسع للغاية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا السيلفي الأمامية في النموذج هي مستشعر TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل، لا تؤكد Apple رسميًا مواصفات بطارية الجهاز، لكن طراز Plus يدعي أنه يوفر وقت تشغيل فيديو يصل إلى 26 ساعة.

يحتوي هاتف iPhone 13 mini على شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 5.4 بوصة، ويتم تشغيله بواسطة A15 Bionic SoC، ويتميز بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعرًا واسع الزاوية بدقة 12 ميجابكسل وزاوية عريضة 12 ميجابكسل المستشعر، وهناك أيضًا كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، حيث تدعي شركة آبل أن جهاز iPhone 13 mini يوفر عمر بطارية أطول بمقدار 1.5 ساعة مقارنة بأسلافه دون الكشف عن سعة البطارية.