شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لديه عيون وأيدى ويلتقط أشياء تزن 35 رطلا.. تعرف على روبوت Digit والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة أجيليتي روبوتيكس في التخلص من الجيل التالى من الروبوت ذي قدمين، والذي يأتي مع بعض التحسينات الملحوظة، وهي رأس أسطواني واثنين من "عين" متحركتان من نوع LED.

وفي بيان صحفي، قالت الشركة إنها أجرت التغييرات على الروبوت الصديق للمستودعات، المسمى Digit، لتحسين "تفاعل الإنسان الآلي"، وفقا لتقرير theverge.

وقدمت شركة أجيليتي للروبوتات لأول مرة الرقم المقطوع مرة واحدة في عام 2020، لتسويق الجهاز باعتباره مفيدًا في مجموعة واسعة من الصناعات، مثل اللوجستيات والتفتيش الصناعي والتواجد عن بُعد، وصُنع الروبوت أيضًا للعمل في نفس المنطقة ويشغل نفس المساحة التي يشغلها البشر، وهذا هو السبب في أنه يبلغ طوله خمسة أقدام وتسع بوصات ويمشي على قدمين.

وأحدث ترقيات Digit ليست مجرد تجميلية، ويخبر متحدث باسم الشركة TechCrunch أن رأسها المجهز بأجهزة الاستشعار يجب أن يسهل على البشر فهم تصرفات Digit ، لأن عيونها "ستساعد في نقل معلومات مفيدة مثل تغيير الاتجاه والإجراءات الأخرى أثناء العمل، كما أنها تأتي مع بعض المؤثرات الطرفية المعاد تصميمها، أو الأيدي، والتي من شأنها أن تسهل التقاط الحقائب البلاستيكية المستخدمة داخل المستودعات.

على الرغم من ذلك لا تزال قدرات Digit محدودة إلى حد ما فى الوقت الحالى، فى حين أنه يمكنه المشي، والتقدم على الحواجز، والانحناء، والقيام بحركات بسيطة أخرى، فإن وظيفته الرئيسية هي التقاط أنواع مختلفة من الأشياء التي يصل وزنها إلى 35 رطلاً ووضعها.

كما يمكنك رؤية الروبوت أثناء العمل في العروض التوضيحية التي نشرتها الشركة على Twitter وYouTube، والتي توضح كيف يمشي Digit إلى الرف، ويزيل حاوية، ثم يبدلها إلى الحزام الناقل.

وليس من الواضح كم ستكلف الشركات التي تتطلع إلى الوصول إلى الروبوت، ولكن أجيليتي روبوتيكس تفتح برنامج Agility Partner Program ، والذي سيوفر للشركاء فرصة حصرية لتشكيل تطوير مهارات وقدرات Digit ، وسوف تكون في البداية الطريقة الوحيدة لشراء أحدث جيل من Digit.