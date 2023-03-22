تكنولوجيا: Oppo تكشف النقاب عن سماعة Oppo Enco Free 3 اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق حدث Oppo اليوم بعدد من الإعلانات التي تتضمن سماعة Oppo Enco Free 3 اللاسلكية، التي تضم محرك من الفايبر، وتتوفر في السوق الصيني بسعر 75 دولار.

تقدم Oppo إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية بتصميم تقليدي إلا أنه يأتي بمحرك بتصميم من الفايبر بحجم 12.4مم.

أيضاً تنطلق السماعة اللاسلكية بتقنية البلوتوث 5.3، كما تدعم السماعة اللاسلكية ترميز LDAC وLC3 وAAC وأيضاً SBC.

كما تدعم سماعة Enco Free 3 معايير Hi-Res في الصوتيات، وتدعم الصوت المكاني الذي يقدم صوتيات متعددة الإتجاهات.

وتقدم السماعة ميزة إلغاء الضوضاء النشطة بقدرة 49dB، ودعم خفض معدل التأخير والإستجابة السريعة عند 47 مللي ثانية للألعاب.

أيضاً تدعم Enco Free 3 الإتصال بأكثر من جهاز في نفس الوقت، كما تأتي بمعايير IP55 لمقاومة الماء والغبار، وتقدم عمر شحن يصل إلى 7 ساعات من التشغيل، والتي تصل إلى 30 ساعة مع الحافظة على أن ينخفض عمر الشحن مع ميزة إلغاء الضوضاء.

وتبدأ Oppo في تلقي طلبات الحجز المسبق للسماعة اللاسلكية في السوق الصيني اليوم، على أن تتوفر بألوان الأبيض والأخضر بسعر 75 دولار.

المصدر

اعلان





