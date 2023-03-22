تكنولوجيا: سلسلة Google Pixel 8 قد تنطلق قريباً بمعالج Exynos 2300 مخصص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في الإستعداد لإطلاق جيل جديد من هواتف Pixel، ولقد أشارت أحدث التقارير إلى أن سلسلة Google Pixel 8 قد تنطلق لاحقاً هذا العام بنموذج مخصص من معالج Exynos 2300 مخصص.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن جوجل تخطط لإطلاق سلسلة Pixel 8 بإصدار جديد من معالجات Tensor، إلا أن أحدث التقارير أشارت إلى أن إصدارات جوجل القادمة تأتي بنموذج مخصص من معالجات سامسونج.

ولقد قدمت العملاق الكوري سلسلة هواتف Galaxy S23 هذا العام دون أن تتضمن معالجات Exynos، حيث انطلقت السلسلة كاملة بمعالج Snapdragon الجديد من كوالكوم.

ويوضح التقرير الجديد أن عملاق البحث قد تحصل على معالج Exynos 2300 للجيل القادم من هواتف Pixel، على أن يكون نموذج معدل وينطلق بعلامة Tensor التجارية.

أيضاً تؤكد التسريبات على أن العملاق الكوري تستمر في العمل على تطوير إصدار مميز من رقاقات معالج Exynos، والذي يعرف برمز “Quadra”، وتشير التوقعات إلى أنه إصدار معدل من رقاقة Exynos 2300 ينطلق بعنوان Tensor 3.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن معالج Exynos 2300 يضم نواة Cortex X3 رئيسية بسرعة 3.09GHz، مع 4 من أنوية Cortex A715 لتعزيز الآداء بسرعة 2.65GHz، و3 من أنوية Cortex A510 لكفاءة أعلى بسرعة 2.1GHz.

بينما أشارت تسريبات سابقة إلى أن معالج Tensor القادم يرتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر، لذا نترقب مزيد من التفاصيل خلال الفترة القادمة.

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