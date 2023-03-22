تكنولوجيا: هاتف Nokia C12 Pro ينطلق رسمياً بمعالج Unisoc ونظام تشغيل Android 12 Go

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت نوكيا رسمياً اليوم عن هاتف Nokia C12 Pro الذي ينطلق بمعالج Unisoc ونظام تشغيل Android 12 Go.

يتميز هاتف Nokia C12 Pro بحجم 6.3 إنش في الشاشة، بجودة عرض HD+، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر واحد بدقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED، كما ينطلق C12 Pro بمعالج Unisoc 9863A1، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh.

كما يتوفر Nokia C12 Pro بذاكرة عشوائية 2 أو 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويتوفر الهاتف بثلاثة من الإختيارات في الألوان تشمل اللون الأخضر، والأزرق والأسود، على أن يتوفر الهاتف في منافذ البيع في السوق الهندي.

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