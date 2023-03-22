تكنولوجيا: هاتف Realme C55 ينطلق في الهند بتصميم يتضمن “Dynamic Island” للإشعارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Realme هاتف Realme C55 بتصميم يحاكي “Dynamic Island” لنظام الإشعارات اليوم في السوق الهندي.

ينطلق هاتف Realme C55 بشاشة IPS LCD بحجم 6.72 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما يدعم جودة عرض FHD Plus.

أيضاً تضم الشاشة جزء مخصص للإشعارات يعرف بنظام “Mini Capsule” والذي يحاكي تصميم “Dynamic Island” الذي قدم من ابل، ويكشف هذا الجزء في ثقب الكاميرة الأمامية عن الإشعارات، وتنبيهات البطارية، والبيانات.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G88، وينطلق بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما ينطلق بواجهة Realme UI 4.0، ونظام تشغيل Android 13.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ويتوفر الهاتف في السوق الهندي بدءاً من 28 من مارس، على أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود ولون متدرج.

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