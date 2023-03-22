تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف Oppo Find X6 Pro وFind X6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo رسمياً اليوم عن هواتف Oppo Find X6 Pro وFind X6 التي تنطلق بتركيز خاص على ترقية الكاميرة.

Oppo Find X6 Pro

يتميز هاتف Oppo Find X6 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.82 إنش، ودقة عرض 3168 في 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 240Hz، أيضاً تصل الشاشة إلى نسبة سطوع 2500 nit.

ويضم Find X6 Pro ثلاثة من أكبر المستشعرات في إعدادات الكاميرة، التي تتضمن مستشعر Sony IMX989 رئيسي بزوايا واسعة وحجم 1 إنش وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر IMX890 بحجم 1/1.56 إنش وفتحة عدسات f/2.2 بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي مستشعر IMX890 بعدسات periscope وحجم مستشعر 1/1.56 وفتحة عدسات f/2.6.

أيضاً تأتي الكاميرة بعلامة Hasselblad التجارية لدعم ضبط البرمجيات والألوان في الصور مع نمط Hasselblad Natural Colour، وبرمجيات Hasselblad Pro.

كما تدعم الكاميرة نمط classic XPAN الذي يتيح إلتقاط صور بانورامية، أيضاً يتوفر نمط Hasselblad Portrait، وتحقق Oppo الإستفادة من معالج الصور MariSilicon X الذي يدعم معالجة الصور بآداء أسرع ودقة أعلى، مع دعم تثبيت الصورة مع عدسات periscope بنسبة 42%.

وتدعم الكاميرات الثلاثة تنسيق RAW لتفاصيل أكثر دقة وبيانات أكثر للظلال والسطوع في الصور لدعم تحرير الصور بكفاءة أعلى.

أيضاً يضم Find X6 Pro عدد 13 قناة من المحسن الطيفي لضبط توازن اللون الأبيض تباين الألوان مع الإضاءة المحيطة، كما يدعم الهاتف تكبير هجين حتى 6 مرات في عدسات periscope، ويدعم أيضاً الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K مع مستويات تكبير أصلية من 3 إلى 6 مرات.

كما يدعم هاتف Find X6 Pro تسجيل فيديو Dolby Vision 4K HDR، أيضاً تدعم الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع لقطات macro عند 4سم مع إنحراف أقل في الحواف، وتأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بمستشعر IMX709 بدقة 32 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.4.

ويضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 وذاكرة عشوائية LPDDR5X بسعة تصل إلى 12 جيجا بايت رام على أن يأتي هذا النموذج بسعة 256 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

ويتوفر نموذج أخر بذاكرة عشوائية LPDDR5X بسعة 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

كما يدعم هاتف Find X6 Pro بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، وشحن AirVOOC اللاسلكي بقدرة 50W.

ومن المقرر أن يتوفر Find X6 Pro بألوان البني، والأسود، والأخضر، على أن يتميز اللون البني بمزيج من التصميم المعدني والزجاجي مع تصميم جلدي نباتي في الجزء الأكبر من الغطاء الخلفي، وتتميز وحدة الكاميرة الدائرية بتصميم من الألومينوم.

من جانب أخر يأتي الهاتف بألوان الأخضر والأسود بتصميم زجاجي AG، كما يدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

هاتف Oppo Find X6

ينطلق هاتف Find X6 برقاقة معالج Dimensity 9200، ويتميز بحجم شاشة 6.74 إنش، ودقة عرض 2772 في 1240 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث تكيفي من 40Hz إلى 120Hz.

كما يأتي Find X6 بثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل، إلا أن المستشعر الرئيسي في هذا الإصدار هو IMX890 من سوني، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع هو مستشعر سامسونج JN1 بحجم 1/2.76.

ويضم Find X6 بطارية بقدرة 4800 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ويدعم الهاتف معايير IP54 في مقاومة الماء والغبار.

كما يأتي الهاتفين بنظام تشغيل Android 13، وواجهة ColorOS 13.1، ويتوفر Oppo Find X6 Pro بسعر 810 يورو للنموذج الرئيسي، بينما يأتي هاتف Find X6 بسعر يبدأ من 610 يورو.

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