تكنولوجيا: صور توضح تصميم سلسلة Oppo Find X6 قبل الإعلان الرسمي اليوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Oppo مؤتمرها اليوم للإعلان الرسمي عن سلسلة Oppo Find X6، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم الإصدارات القادمة، أيضاً رصد مقطع فيديو يؤكد على مواصفات الإصدارات المرتقبة.

تنطلق سلسلة Oppo Find X6 في السوق الصيني اليوم، ولقد شارك “Evan Blass” صور تكشف عن تصميم هاتفي Find X6 وFind X6 Pro من الجهة الخلفية، مع الألوان المقدمة من Oppo لهذه الإصدارات والتي تشمل ثلاثة إختيارات لكل إصدار.

ومن المقرر أن تقدم Oppo سلسلة Find X6 بألوان الذهبي، والأسود والأخضر، على أن يتميز هاتف Find X6 بتصميم لامع في الغطاء الخلفي، بينما يأتي Find X6 Pro باثنان من نغمات الألوان بتصميم يحاكي التصميم الجلدي.

ويأتي الإصدارين بحلقة تتوسط الغطاء الخلفي لإعدادات الكاميرة الثلاثية التي تتضمن المستشعر الرئيسي مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto، كما تأتي الكاميرة في كلا الهاتفين بعلامة Hasselblad، ومعالج Oppo المساعد MariSilicon.

ويضم Oppo Find X6 Pro مستشعر Sony IMX989 رئيسي بحجم 1 إنش، مع مستشعر IMX890 بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تشير التسريبات إلى أن هاتف Find X6 يضم مستشعر Sony IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

كما يدعم إصدار Pro معالج 8 Gen 2، بينما يأتي الإصدار الرئيسي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.

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