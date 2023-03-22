تكنولوجيا: IQOO تكشف رسمياً عن هواتف iQOO Z7 وiQOO Z7x

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة IQOO التجارية رسمياً مؤخراً عن هاتفiQOO Z7 الذي يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W وهاتف iQOO Z7x الذي يضم بطارية بقدرة 6000 mAh.

هاتف iQOO Z7

يتميز هذا الإصدار بشاشة LCD بحجم 6.64 إنش، ودقة عرض 1080 في 2388 بيكسل، وأبعاد 19.9:9، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتقنية HDR10، مع تدرج لوني بتغطية بنسبة 100% من DCI-P3.

أيضاً يدعم هاتف iQOO Z7 رقاقة معالج Snapdragon 782G وذاكرة عشوائية LPDDR4X بسعة 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين UFS 2.2 بين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة OriginOS 13، كما يدعم ذاكرة إفتراضية بسعة 8 جيجا بايت رام.

ويضم هذا الإصدار أيضاً بطارية بقدرة 5000mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، وتؤكد الشركة على أن شحن الهاتف لمدة 5 دقائق يقدم عمر شحن 5 ساعات، بينما تستغرق عميلة الشحن كاملة 16 دقيقة.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف iQOO Z7 بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 مع ميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب يتوسط الشاشة.

ويدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه، كما يدعم أيضاً إستشعار البصمة عبر زر في الإطار الجانبي للهاتف.

أيضاً يضم Z7 مدخل 3.5 مم للسماعات، ويدعم تقنية البلوتوث 5.2، أيضاً يدعم الهاتف تقنية aptX Adaptive و LDAC، وأيضاً تقنية Hi-Res في الصوتيات.

ومن المقرر أن ينطلق النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 235 دولار.

هاتف iQOO Z7x

يتميز هاتف iQOO Z7x برقاقة معالج Snapdragon 695، كما يدعم ذاكرة عشوائية LPDDR4X سعة 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين UFS 2.2 بين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

ويأتي الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.64 إنش، ودقة عرض 1080 في 2380 بيكسل، ويتميز الهاتف بأبعاد 19.9:9، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتغطية لونية DCI-P3، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 6000mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما يدعم تقنية البلوتوثv5.1، وتقنية aptX، و LDAC، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات.

أيضاً من المقرر أن يأتي النموذج الرئيسي من iQOO Z7x بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 190 دولار.

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