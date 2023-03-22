تكنولوجيا: تسريبات تستعرض تفاصيل مواصفات جهاز Huawei MatePad 11 للعام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني هواوي لإطلاق إصدارها الجديد من الأجهزة اللوحية Huawei MatePad 11 للعام 2023، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات وتصميم هذا الإصدار.

يتميز جهاز MatePad 11 (2023) المرتقب بشاشة LCD بحجم 11 إنش ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 870، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما يضم الجهاز اللوحي بطارية بقدرة 7250mAh، ويدعم الجهاز اللوحي تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، وينطلق بنظام تشغيل HarmonyOS 3.1.

أيضاً يضم MatePad 11 (2023) كاميرة واحدة في الجهة الخلفية، ومن المقرر أن تأتي الكاميرة الأمامية في الإطار العلوي للشاشة.

وتقدم هواوي هذا الإصدار بألوان البنفسجي والأزرق والأبيض وأيضاً اللون الأسود، كما تتميز الشاشة بتصميم معتم، وتدعم الشاشة معايير TUV Rheinland لخفض تأثير الإضاءة الزرقاء، أيضاً تدعم الشاشة ضبط السطوع وفقاً للإضاءة المحيطة.

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