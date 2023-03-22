شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لإطلاق متجر ألعاب إكس بوكس على أجهزة المحمول العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Microsoft لإطلاق متجر Xbox على نظامي iOS و Android في وقت مبكر من العام المقبل ، وفقًا لفيل سبنسر رئيس قسم الألعاب في الشركة الذى شارك الجدول الزمنى فى مقابلة مع فايننشال تايمز، مشيرًا إلى أن الخطة تعتمد على موافقة الجهات التنظيمية على استحواذ Microsoft على شركة Activision Blizzard بقيمة 68.7 مليار دولار.

وقال سبنسر للمنفذ: "نريد أن نكون في وضع يسمح لنا بتقديم Xbox والمحتوى من كل مننا ومن شركائنا الخارجيين عبر أي شاشة حيث يرغب أى شخص فى اللعب، واليوم لا يمكننا القيام بذلك على الأجهزة المحمولة فقط ولكننا نريد أن نبنى نحو عالم نعتقد أنه سيأتى حيث تفتح هذه الأجهزة، وفقا لتقرير engadget.

وكشفت Microsoft لأول مرة أنها كانت تعمل على متجر Xbox للأجهزة المحمولة في الوثائق التنظيمية وتقدمت الشركة إلى هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) العام الماضى ، وفى ذلك الوقت لم تقدم شركة التكنولوجيا العملاقة جدولًا زمنيًا للخطة ، مشيرة إلى أن الاندماج المقترح مع Activision Blizzard سيلعب دورًا مهمًا، وقال سبنسر فى سبيل قانون الأسواق الرقمية القادم هذه هى الأشياء التى نخطط لها، وأعتقد أنها فرصة كبيرة.

وتحث قوانين الأسواق الرقمية(DMA) المنصات الرئيسية التى يعيّنها الاتحاد الأوروبي كـ "حراس البوابة" والتى ستكون مطلوبة لفتح أجهزتهم أمام متاجر التطبيقات المنافسة.

والخريف الماضى ، فى تقرير ل بلومبرج قال إن شركة آبل تعمل بالفعل على الاستعداد لجعل نظام iOS متوافقًا مع التشريع قبل الموعد النهائي في مارس 2024، وسيسمح الاتحاد الأوروبي للشركات التي يصنفها على أنها حراس بوابات للطعن في التصنيف ، وهو أمر يمكن أن يؤخر تطبيق القانون. بالإضافة إلى ذلك ، مع تحديات من لجنة التجارة الفيدراليةوCMA، ليس هناك ما يضمن إغلاق استحواذ Microsoft على Activision Blizzard قبل تطبيق القواعد الجديدة على Apple و Google ، وهي حقيقة بدا أن سبنسر أقر بها عند إجراء مقابلة مع Financial Times . ومع ذلك ، قال إنه سيكون "تافهًا جدًا" بالنسبة لشركة Microsoft لتكييف تطبيقات Xbox و Game Pass الحالية لبيع الألعاب والاشتراكات من خلال الأجهزة المحمولة.