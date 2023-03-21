شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد يُظهر تغييرات جذرية فى أزرار آيفون 15 برو المرتقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد موقع (9 تو 5 ماك) 9to5Mac في وقت سابق من الشهر الحالي بأن هاتف (آيفون 15 برو) iPhone 15 Pro سيأتي مع أزرار مُوحَّدة للتحكم بمستوى الصوت، بالإضافة إلى زر لكتم الصوت من النوع الذي يُضغط وليس يُحرَّك كما هو الوضع حاليًا.

والآن، نُشرت رسوم ثلاثية الأبعاد CAD لتصميم الهاتف المرتقب تؤكد تقرير الموقع، المتخصص في أخبار شركة آبل، وتتيح للمستخدمين إلقاء نظرة قريبة على التصميم الجديد وفقاً لموقع aitnews.

وكان موقع (9 تو 6 ماك) قد نقل في تقريره الحصري، الذي نشره في 3 آذار/ مارس الجاري، عن مصدره المطلع على صناعة الملحقات المعتمدة لمنتجات آبل، أن هاتف (آيفون 15 برو) سيتخلى عن زِرَّيْ رفع مستوى الصوت وخفضه المُنفصِلَيْن ليُستبدل بهما زرٌ واحدٌ يرفع مستوى الصوت ويخفضه حسب المكان الذي يضغط عليه المستخدم.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر المصدر أنه سيُستبدل بزر كتم الصوت التقليدي زر جديد من النوع الذي يُضغط، مما يعني أنه سيتطلب من المستخدمين الضغط عليه بقوة لإدخال الهاتف في وضع الصامت.

ويُظهر مقطع الفيديو والصور التي نشرها حساب التسريب الشهير على موقع تويتر (شريمب آبل برو) ShrimpApplePro رسومًا ثلاثية الأبعاد CAD لم تُرَ من قبل لهاتف (آيفون 15 برو). وفي هذا التسريب، يمكن بوضوح رؤية التصميم الجديد لأزرار التحكم بمستوى الصوت، وزر كتم الصوت.

وفي مقطع الفيديو، يمكن بوضوح رؤية أزرار التحكم بمستوى الصوت الموحدة، فبدلًا من زرين منفصلين لرفع مستوى الصوت وخفضه، يوجد زر واحد، ويمكن أيضًا رؤية التصميم الجديد لزر كتم الصوت الذي يستبدل زر التحكم بالكتم. ويُظهر الفيديو أيضًا نتوءًا أصغر لكاميرات هاتف (آيفون 15 برو ماكس).

ويُعتقد أن هواتف آيفون لعام 2023 ستستخدم ما يُسمى بأزرار الحالة الساكنة مع استجابة لمسية، وذلك على غرار زر (الرئيسية) Home في هاتف آيفون 7. وهذا يعني أن الأزرار لن تكون بعد الآن مُكوَّنةً من أزرار متحركة، وستتعرف على مستوى الضغط للعمل.

وأخيرًا، يبدو أن ملفات CAD التي شُورِكت تظهر أيضًا أن هاتفي (آيفون 15) و(آيفون 15 بلس) لن يضيفا تصميم زر كتم الصوت الجديد. فبدلاً من ذلك، سيحتفظ هذان الجهازان بتصميم نمط التبديل القديم.