شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الاستثمار العالمى فى الذكاء الاصطناعى انخفض بمقدار الثلث عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير شركة التحليلات CB Insights، أن الاستثمار العالمي في مشاريع الذكاء الاصطناعي انخفض بنسبة 34% إلى 45.8 مليار دولار في العام الماضي.

ووفقا لتقرير الشركة: "في عام 2022، كان هناك 2956 معاملة استثمار في صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية، وهو أقل بنسبة 10% مما كان عليه في عام 2021".وفقا لما نشر موقع روسيا اليوم.

ويشير التقرير إلى أن الاستثمارات في السوق الروسية قد تراجعت إلى النصف تقريبا.

وكتبت الشركة التحليلية: "في العام الماضي، انة تم إغلاق 128 صفقة مقابل 291 في عام 2021، وانخفض حجم الاستثمارات بنسبة 57%، إلى 1.1 مليار دولار".

وبحسب الخبراء فإن الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، تتراجع جنبا إلى جنب مع الاستثمارات في مجال رأس المال الاستثماري العالمي،

وهكذا، على مدار العام، انخفضت الاستثمارات العالمية في الأعمال الخطرة بنسبة 35%، بينما كان حجمها في عام 2021 رقما قياسيا.