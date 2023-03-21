شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف ميزات قد يجهلها كثيرون فى "تليجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر "تليجرام" اليوم من أشهر تطبيقات المراسلة حول العالم لكن العديد من المستخدمين قد يجهلون بعض الميزات التي يوفرها ليكون أكثر عملية وفائدة، وفقا لما ذكره تقرير RT، والتى نرصد أهمها:

تأجيل إرسال الرسائل

تعتبر هذه الميزة من أبرز الميزات العملية في "تليجرام"، ومن خلالها يمكن للمستخدم إرسال رسالة عادية لأي جهة اتصال يريدها عبر التطبيق، ولكن بدلا من إرسال الرسالة بشكل فوري يمكن التحكم بموعد إرسالها للمستلم، والهدف من هذه الميزة عدم إزعاج الآخرين على سبيل المثال في أوقات العطلة، وتذكيرهم بشيء ما بنفس الوقت.

ولإرسال رسالة مع ميزة "التسليم المتأخر" يمكن كتابة نص الرسالة لشخص معين، والاستمرار بالضغط على أيقونة الإرسال، ليظهر خيار "الإرسال لاحقا، ومن خلاله يمكن تعيين تاريخ وتوقيت إرسال الرسالة.

إرسال رسائل بدون صوت إلى المستلم

من خلال هذه الميزة يمكن إرسال رسالة لشخص ما دون أن يظهر عنده صوت الإشعار حين استلامها، وللاستفادة من هذه الميزة يمكن كتابة رسالة لشخص معين، والضغط على خيار الإرسال مطولا ليظهر خيار "إرسال بدون صوت"، والهدف من هذه الميزة إرسال الرسائل في أي وقت دون إزعاج الآخرين أو تشتيت انتباههم أثناء العمل على سبيل المثال.

تعيين عرض الاسم عند إعادة توجيه الرسائل

عندما يقوم شخص ما بإعادة توجيه رسالة أرسلناها له عبر "تليغرام" فإن الطرف الثالث المستلم يظهر له اسمنا وملف التعريف الخاص بنا على التطبيق، للحفاظ على الخصوصية ومنع ظهور ملف حسابنا لأشخاص معينين يمكنننا التوجه إلى "الإعدادات"ومن ثم ← "الخصوصية"، وبعده خيار← "إعادة توجيه الرسائل"، وهناك يمكننا تحديد من يمكنه الاطلاع على معلومات حسابنا في حال إعادة توجيه الرسائل.