شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كواى يطلق مبادرة دعم صناع المحتوى للاستمرار فى دعم صناع المحتوى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوم تطبيق "كواي" -المنصة الرائدة عالميا في مجال مشاركة مقاطع الفيديو- عن إطلاق "مبادرة دعم صناع المحتوى" والتي تهدف إلى دعم صناع المحتوى في مصر عن طريق تقديم مكآفأت مالية تصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري شهريا بإلاضافة إلى زيادة مشاهدات المحتوى الخاص بهم.

وبهدف الارتقاء بجودة المحتوى المتوفر على التطبيق، عقد "كواي" مؤخرا عدة شراكات مع عدد من صناع المحتوى الذين يقدمون محتوى هادف ومبتكر ذو قيمة حقيقة ويلتقطون اللحظات التي تربط المجتمعات ويقومون بعرضها بطريقة إبداعية في عدة مجالات بما فيها الرياضة والدراما والكوميديا والتعليم وفنون الطبخ وغيرها.

من جانبه علق ديندي زهانج المدير العام لتطبيق "كواي" بالشرق الأوسط قائلا: " "كواي" يوفر المجال للأشخاص لمشاركة اللحظات التي تستحق المشاهدة والحفظ ومن خلال مبادرات مثل مبادرة دعم صناع المحتوى فإننا نؤكد استمرارنا في إثراء حياة مستخدمينا بمزيد من المحتوى الهادف والملهم الذي يخلق فرقا حقيقيا وملموسا في المجتمع."

وأضاف زهانج قائلا: "لقد قررنا دعم صناع المحتوى عالى الجودة والذي يتماشى مع قيم تطبيق "كواي" عن طريق ادماجهم في هذه المبادرة طويلة الأمد حيث سنقوم بتوزيع المكافآت عليهم بصورة دورية وفقا لجودة المحتوى الخاص بهم ومدى انتشاره."

ستعزز هذه المبادرة من مهمة "كواي" الرامية إلى أن يكون منصة عالمية تناسب الاستخدامات اليومية، بجانب هدفه المتمثل في الاستمرار بأن يكون محركا للفرص للأفراد من أي فئة عمرية أو أي خلفية ثقافية، وتمكين والأجيال الجديدة من صانعي المحتوى في مصر وخارجها.

ومن الجدير بالذكر أن هناك نمو مذهل في مجال صناعة الفيديوهات القصيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بما يساهم بشكل مستمر في تغيير القطاع الرقمي. وقد أظهرت الدراسات أن مستخدمي الانترنت في مصر يقضون حوالي 3 ساعات يوميا في مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي. ولهذا يولي تطبيق "كواي" اهتمام كبير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل عام ومصر بشكل خاص.