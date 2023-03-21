شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تقدم 5 نصائح لزيادة مبيعات الأعمال خلال شهر رمضان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة ميتا، الشركة الأم المالكة لفيسبوك وواتساب وإنستجرام، 5 نصائح لزيادة مبيعات الأعمال خلال شهر رمضان في مصر، وقالت ميتا إنه بينما تستعد مختلف الدول لاستقبال شهر رمضان، يبحث أصحاب الأعمال عن وسائل للحفاظ على سير عملياتهم بسلاسة والبقاء على اتصال مع عملائهم، وبالنسبة للعديد من الشركات والأعمال، يعني هذا استخدام واتساب للتواصل مع العملاء بشكل آمن وموثوق وشخصي.

ووفقاً لدراسة أجرتها Kantar، يفضل 66% من الأشخاص على مستوى العالم إرسال رسائل إلى الشركات والأعمال بدلاً من إرسال بريد إلكتروني.

وحددت ميتا 5 وسائل لإبقاء الأعمال على المسار الصحيح عبر واتساب تستطيع من خلالها مواصلة القيام بأهم شيء وهو زيادة المبيعات، والوسيلة الأولى تتمثل في توفير تجربة مراسلة رائعة للعملاء، بالنسبة للعديد من أصحاب الأعمال الصغيرة في مصر، يعد واتساب هو التطبيق الإلكتروني أو المتجر الافتراضي لعرض منتجاتهم والإجابة عن استفسارات العملاء وزيادة المبيعات، لذلك عندما يظهر للعملاء، يجب أن تكون مستعداً.

وتابعت: "خلال شهر رمضان، يمكنك القيام بخطوات بسيطة مثل تحديث ساعات عملك على الملف التعريفي لنشاطك التجاري في تطبيق واتساب للأعمال WhatsApp Business لإعلام المستخدمين بأنك متاح خلال الشهر، خاصةً إذا كانت ساعات العمل الخاصة بك ستكون مختلفة عن المعتاد، أو يمكن ترك رسالة عدم التواجد away message لإبلاغ العملاء متى ستكون متاحاً أو عندما تكون منشغلاً وقت الصلاة.

أما الوسيلة الثانية فهي تعزيز انتماء العملاء للشركة/العلامة تجارية، واستخدم الرسائل الشخصية للتواصل بشكل أكثر قربا مع العملاء، وبتوجيه المستخدمين عبر رحلتهم الشرائية باستخدام أزرار مثل (الردود السريعة، القائمة، الحث على اتخاذ إجراء)، ورسائل المنتج التي تحتوي على عربة التسوق المدمجة داخلها وأداة اختيار المنتج، وإذا كانت لديك بعض البنود الخاصة أو صفقات وعروض ترويجية خلال شهر رمضان، فمن الأفضل إبراز ذلك في الكتالوج الخاص بك حتى يتمكن الأشخاص من العثور بسهولة على ما قد يرغبون في شرائه.