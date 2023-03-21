شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 1.72% فى آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيتكوين ارتفاع اليوم الثلاثاء 21 مارس، بنسبة 1.72٪، ووصلت قيمة البيتكوين إلى 27775 دولارًا في آخر 24 ساعة، حيث ارتفع سعر البيتكوين بمقدار 495 دولارًا، وأظهرت أقدم عملة مشفرة أيضًا حركة مماثلة في البورصات الدولية مثل Binance و CoinMarketCap.

وسجلت إيثر خسارة طفيفة بنسبة 0.30 % اليوم الثلاثاء، على الرغم من هذه الانتكاسة الطفيفة، واصلت ETH التداول حول قيمتها المتزايدة البالغة 1،751 دولارًا وفقاً لموقع Gadgets 360.

وفي الأسبوع الماضي، انفصلت العملة المشفرة عن العالم المالي التقليدي حيث ارتفعت أسعار العملات المشفرة على الرغم من الأزمة المصرفية، ويرى العديد من المراقبين أن هذه لحظة فاصلة في تطور العملة المشفرة كفئة أصول، وشهدت BTC مكاسب بنسبة 28 % في الأيام السبعة الماضية، كما ارتفع كل من ETH و BNB بنسبة 13 % لكل منهما.

كان عدم الاستقرار في الصناعة المصرفية هو العامل الأساسي الذي أثر على التحركات في أسواق رأس المال، وقد يؤدي ذلك إلى إعادة تقييم مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية المتمثلة في زيادة أسعار الفائدة، مما يزيد من مخاطر التضخم.

وفي أعقاب ذلك، يمكن أن يعتبر المزيد من المستثمرين عملة البيتكوين كأصل ملاذ آمن، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد مشاريع التشفير ذات التطورات الجيدة مثل ETH وMATIC وLIDO Finance وUNISWAP قوة جذب كبيرة في الأيام المقبلة .

ونما التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة في النمو بنسبة 0.37 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وبلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.16 تريليون دولار، وفقًا لما أظهرته CoinMarketCap.