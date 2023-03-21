شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 1.72% فى آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
وسجلت إيثر خسارة طفيفة بنسبة 0.30 % اليوم الثلاثاء، على الرغم من هذه الانتكاسة الطفيفة، واصلت ETH التداول حول قيمتها المتزايدة البالغة 1،751 دولارًا وفقاً لموقع Gadgets 360.
كان عدم الاستقرار في الصناعة المصرفية هو العامل الأساسي الذي أثر على التحركات في أسواق رأس المال، وقد يؤدي ذلك إلى إعادة تقييم مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية المتمثلة في زيادة أسعار الفائدة، مما يزيد من مخاطر التضخم.
وفي أعقاب ذلك، يمكن أن يعتبر المزيد من المستثمرين عملة البيتكوين كأصل ملاذ آمن، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد مشاريع التشفير ذات التطورات الجيدة مثل ETH وMATIC وLIDO Finance وUNISWAP قوة جذب كبيرة في الأيام المقبلة .
ونما التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة في النمو بنسبة 0.37 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وبلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.16 تريليون دولار، وفقًا لما أظهرته CoinMarketCap.