شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية عمل المصادقة الثنائية على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المصادقة الثنائية هي ميزة أمان تساعدك في حماية حسابك على فيسبوك بالإضافة إلى كلمة السر الخاصة بك، إذا قمت بإعداد مصادقة ثنائية، فستتم مطالبتك بإدخال رمز تسجيل دخول خاص أو تأكيد محاولة تسجيل الدخول في كل مرة يحاول فيها شخص ما الوصول إلى فيسبوك من متصفح أو جهاز محمول غير معروف لنا، ويمكنك أيضًا تلقي تنبيهات عندما يحاول شخص ما تسجيل الدخول من متصفح أو جهاز محمول غير متعارف عليه بالنسبة لنا.

تشغيل المصادقة الثنائية أو إدارتها

1- انتقِل إلى إعدادات الأمان وتسجيل الدخول.

2- مرِّر للأسفل وصولاً إلى استخدام المصادقة الثنائية، ثم اضط على تعديل.

3- اختر طريقة الأمان التي تريد إضافتها واتَّبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

عند قيامك بإعداد المصادقة الثنائية في فيسبوك، ستتم مطالبتك باختيار طريقة واحدة من طرق الأمان الثلاث:

1- الضغط على مفتاح الأمان في جهاز متوافق.

2- رموز تسجيل الدخول من تطبيق مصادقة تابع لجهة خارجية.

3- الرموز المُرسلة عبر الرسائل النصية (SMS) من هاتفك المحمول.

بمجرد تشغيل المصادقة الثنائية، يمكنك الحصول على 10 رموز تسجيل دخول للاسترداد لاستخدامها في حالة تعذر استخدام هاتفك.