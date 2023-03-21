شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء بريطانيون يطورون "الخرسانة الكونية" لبناء منازل على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر فريق من العلماء في المملكة المتحدة مادة جديدة يطلق عليها اسم "StarCrete" وهي مصنوعة من الغبار الأرضي ونشا البطاطس وقليل من الملح ويمكن استخدامها لبناء منازل على سطح المريخ.

ويعتبر بناء البنية التحتية في الفضاء حاليًا باهظ التكلفة ويصعب تحقيقه.

ولكن StarCrete تقدم حلاً واحدًا ممكنًا، وفقًا للفريق في جامعة مانشستر.

لقد استخدموا تربة مريخية محاكية ممزوجة بنشا البطاطس ورشة ملح لإنتاج مادة أقوى بمرتين من الخرسانة العادية ومناسبة تمامًا لأعمال البناء في البيئات خارج الأرض.

في مقال نُشر في مجلة Open Engineering ، أظهر فريق البحث أن نشا البطاطس العادي يمكن أن يكون بمثابة مادة رابطة عند مزجه مع غبار المريخ المحاكي لإنتاج مادة تشبه الخرسانة.

عند الاختبار كان لدى StarCrete قوة ضغط تبلغ 72 ميجاباسكال (MPa)، وهي أقوى بمرتين من 32 ميجا باسكال في الخرسانة العادية.

كانت الخرسانة النجمية المصنوعة من غبار القمر أقوى حتى بأكثر من 91 ميجا باسكال.

ويعمل هذا على تحسين العمل السابق من نفس الفريق حيث استخدموا دم وبول رواد الفضاء كعامل ربط.

في حين أن المادة الناتجة لديها قوة ضغط تبلغ حوالي 40 ميجا باسكال وهو أفضل من الخرسانة العادية، إلا أن العملية كان لها عيب في طلب الدم بشكل منتظم.

عند العمل في بيئة معادية مثل الفضاء، كان يُنظر إلى هذا الخيار على أنه أقل جدوى من استخدام نشا البطاطس.

"نظرًا لأننا سننتج النشا كغذاء لرواد الفضاء، فمن المنطقي النظر إلى ذلك كعامل رابط وليس دم بشري.

لا تزال تقنيات البناء الحالية بحاجة إلى سنوات عديدة من التطوير وتتطلب طاقة كبيرة ومعدات معالجة ثقيلة إضافية والتي جميعها يضيف الباحث الرئيسي الدكتور Aled Roberts من مركز Future Biomanufacturing Research Hub التابع للجامعة.

وقال: "لا تحتاج StarCrete إلى أي من هذا ولذا فهي تبسط المهمة وتجعلها أرخص وأكثر جدوى".

وتستكشف شركة DeakinBio الناشئة حديثًا التي أطلقها روبرتس طرقًا لتحسين StarCrete بحيث يمكن استخدامها أيضًا في بيئة أرضية.

إذا تم استخدامها على الأرض يمكن أن تقدم StarCrete بديلاً أكثر خضرة للخرسانة التقليدية.

يمكن صنعه في فرن عادي أو ميكروويف في درجات حرارة "الخبز المنزلي" العادية، وبالتالي تقليل تكاليف الطاقة للإنتاج وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.