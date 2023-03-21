شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على آخر التسريبات حول هاتف أيفون القابل للطى المنتظر والان مع تفاصيل الخبر
ولكن في حين أن شركة أبل لم تقل شيئًا رسميًا عن هواتفها القابلة للطي، فقد قدمت الشركة براءات اختراع حول الأجهزة المحمولة القابلة للطي، حيث عود تاريخ أقدم طلب إلى عام 2016، والآن، فإن أحدث طلب براءة اختراع، كما رأيته Business Insider لأول مرة، مؤرخ في 16 مارس.
ويظهر التطبيق، بعنوان "جهاز العرض القابل للسحب الذاتي وتقنيات حماية الشاشة باستخدام اكتشاف السقوط"، أن تبحث الشركة عن طرق لمنع حدوث أضرار جسيمة لشاشة iPhone في حالة سقوط الجهاز، وتحتوي براءة الاختراع أيضًا على أكثر من 30 صورة توضح كيفية عمل التكنولوجيا.
ماذا تقول براءة الاختراع
وإذا قامت أبل بإحضار هذه الميزة إلى أجهزة iPhone القابلة للطي، فستكون بالتأكيد واحدة من أكبر الفروق حيث لا يوفر أي هاتف قابل للطي في السوق هذا حتى الآن.
إشاعة iPhone قابلة للطي
كانت الشائعات حول iPhone القابل للطي مستمرة منذ سنوات، ولم تؤكد الشركة أحدًا أبدًا ، فقد قدمت سلسلة من طلبات براءات الاختراع للجهاز. يقال إن براءة اختراع تم إيداعها في يوليو 2020 قد ألمحت إلى تصميم iPhone القابل للطي.
وأظهرت براءة الاختراع تصميمًا لجهاز محمول بشاشة مرنة تطوى إلى النصف، مع بقاء جزء واحد من الشاشة مرئيًا حتى عند إغلاق الجهاز، هذا نهج مختلف عما اتخذته معظم العلامات التجارية للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android حتى الآن.