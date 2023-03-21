تكنولوجيا: صور حية لسماعة هواوي اللاسلكية القادمة Huawei FreeBuds 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعلن هواوي بشكل رسمي خلال أيام عن سماعة Huawei FreeBuds 5 اللاسلكية، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة الحية عن تصميم هذا الإصدار.

تقدم شركة هواوي إصدارها القادم من السماعات اللاسلكية بتصميم غير تقليدي يحاكي قطرة الماء، وهو ما أكدت عليه الصور الحية التي نشرت مؤخراً.

ويختلف تصميم سماعة هواوي المرتقبة عن التصميم التقليدي للعديد من السماعات اللاسلكية المنافسة في الأسواق، حيث يأتي الجزء داخل الأذن بتصميم دائري صغير الحجم ليقدم تجربة مريحة للمستخدم.

كما تتميز سماعة Huawei FreeBuds 5 بتصميم خفيف 5.5 جرام، بينما تتميز حافظة الشحن بوزن 44.4 جرام، أي بمجموع 55.3 جرام للسماعة والحافظة معاً.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن السماعة تأتي بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وتدعم جودة صوتيات LDAC، كما أن السماعة تتميز بتصميم تكيفي في إلغاء الضوضاء النشطة، مع إمكانية تخصيص التحكم عبر التمرير على السماعة اللاسلكية، أو النقر المزدوج أو الضغط المطول.

وتدعم السماعة معايير HWA/ Hi-Res الصوتية، ومن المتوقع أن تقدم هواوي مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي في مؤتمر هواوي في 23 من مارس.

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