شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح تحديثات جديدة لـ "المجتمعات" على iOS وAndroid والان مع تفاصيل الخبر
وتتيح ميزة المجتمع على واتس آب للمستخدمين إنشاء مجموعات من الأشخاص والانضمام إليها ممن يشاركونهم اهتمامات أو هوايات متشابهة، وذكر التقرير أن قرار إعادة التسمية هذا ربما يكون قد تم اتخاذه لأن مجموعة الإعلانات عادةً ما تكون محادثة للقراءة فقط لا يمكن الوصول إليها إلا لمسؤولي المجتمع، وقد لا تتناسب مع التعريف التقليدي للمجموعة.
وقال التقرير إن تحديث مجتمعات واتس آب الجديد متاح الآن لبعض المستخدمين الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدارات واتس آب beta لنظامي التشغيل iOS وAndroid ، وسيكون متاحًا لمزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة، وفي الوقت نفسه ، ورد أن واتس آب يعمل على قائمة مرفقات دردشة معاد تصميمها لنظام Android التجريبي.
وتعد قائمة مرفقات الدردشة المعدلة أكثر وضوحًا وتوفر تجربة أفضل سهلة الاستخدام.