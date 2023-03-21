شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح تحديثات جديدة لـ "المجتمعات" على iOS وAndroid والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجعله أكثر سهولة في الاستخدام ، قام واتس آب المملوك لشركة Meta بنشر تحديثات جديدة لميزة المجتمع من خلال إدخال بعض التغييرات على واجهة "مجموعة الإعلانات" لمستخدمي iOS و Android، ووفقًا لـ WABetaInfo ، أعادت الشركة تسمية المجموعة الإعلانية إلى "الصفحة الرئيسية" على واتس آب beta لنظام أندرويد، واسمها الجديد هو "Updates" على واتس آب beta لنظام iOS.

وتتيح ميزة المجتمع على واتس آب للمستخدمين إنشاء مجموعات من الأشخاص والانضمام إليها ممن يشاركونهم اهتمامات أو هوايات متشابهة، وذكر التقرير أن قرار إعادة التسمية هذا ربما يكون قد تم اتخاذه لأن مجموعة الإعلانات عادةً ما تكون محادثة للقراءة فقط لا يمكن الوصول إليها إلا لمسؤولي المجتمع، وقد لا تتناسب مع التعريف التقليدي للمجموعة.

وقام واتس آب أيضًا بنقل رمز المجتمع من الشريط السفلي إلى رأس الدردشة من أجل تحسين واجهة المستخدم والحفاظ على التناسق مع الدردشات الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك، يوفر آخر تحديث لمجتمعات واتس آب لنظامي التشغيل iOS و Android لمسؤولي المجتمع تجربة خالية من الأخطاء عند نشر الرسائل إلى مجتمعهم.

وقال التقرير إن تحديث مجتمعات واتس آب الجديد متاح الآن لبعض المستخدمين الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدارات واتس آب beta لنظامي التشغيل iOS وAndroid ، وسيكون متاحًا لمزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة، وفي الوقت نفسه ، ورد أن واتس آب يعمل على قائمة مرفقات دردشة معاد تصميمها لنظام Android التجريبي.

وتعد قائمة مرفقات الدردشة المعدلة أكثر وضوحًا وتوفر تجربة أفضل سهلة الاستخدام.