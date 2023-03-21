شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تختبر ميزة جديدة لمستخدمى الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر جوجل في تحديث تطبيق الخرائط للموبايل بميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، ومع ذلك، نادرًا ما يقوم عملاق التكنولوجيا بتحديث هذه الخدمة لمستخدمي الويب، ويقال إن الشركة تختبر الآن ميزة جديدة لخرائط جوجل على منصة الويب.

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5google ، تختبر جوجل شريطًا جانبيًا جديدًا لعميل الويب الخاص بها. يقال إن هذه الميزة الجديدة ستوفر وصولاً سهلاً إلى الأماكن التي تم عرضها مؤخرًا.

ووفقًا للتقرير، يرى بعض مستخدمي عملاء خرائط جوجل على الويب شريط تنقل جديدًا على الجانب الأيسر من النظام الأساسي، ويقال إن الميزة تعرض علامتي تبويب داخل زر الهامبرغر (الذي يفتح نفس الدرج كما كان من قبل) والذي يحتوي على قائمة المستخدمين بالأماكن "المحفوظة" و "الحديثة".

وتُظهر الميزة الجديدة أيضًا مواقع ومدن الأماكن التي تم عرضها مؤخرًا في الشريط الجانبي. يتيح خيار الشريط الجانبي هذا للمستخدمين العودة فورًا إلى مكان ما دون الحاجة إلى البحث والمسح الضوئي من خلال النتائج السابقة.

وتعمل ميزة الويب الجديدة في خرائط جوجل على فتح مواقع فردية على الفور وعرض القائمة الكاملة، يذكر التقرير أن المنصة ستجمع أيضًا أماكن في نفس المدينة، يؤدي النقر فوق أحد هذه المواقع أيضًا إلى فتح قائمة لوحة جانبية، تحتوي الميزة أيضًا على نهج يشبه رأس الدردشة والذي سيسمح للمستخدمين بسرعة تعدد المهام أو التبديل بين الأماكن.

وحاليًا، لا يتم طرح ميزة الشريط الجانبي لخرائط جوجل على نطاق واسع ولا تظهر إلا لعدد قليل من المستخدمين، ستستخدم هذه الميزة بشكل مناسب مساحة الشاشة الإضافية التي توفرها منصة الويب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، يمكن للمستخدمين عرض الشريط الجانبي دون الحاجة إلى فتح علامات تبويب متعددة باستخدام خرائط جوجل.

ويمكن أن تكون الميزة أيضًا إضافة مفيدة إلى إصدار خرائط جوجل للأجهزة المحمولة ذات الشاشة الأكبر مثل أجهزة iPad وأجهزة Android اللوحية، يمكن أن يجعل هذا التغيير تخطيط الموقع على إصدار الويب والأجهزة المحمولة ذات الشاشة الكبيرة أفضل من شاشات الهاتف الأصغر.