شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسهل على المستخدمين تبديل التطبيقات الافتراضية على Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت طريقة إدارة مايكروسوفت للتطبيقات الافتراضية في Windows 11 انتقادات مستمرة، ومقارنةً بنظام التشغيل Windows 10 ، يعمل نظام التشغيل الأحدث على تعقيد العملية للمستخدمين الذين يرغبون في استخدام تطبيقات الجهات الخارجية بدلاً من عروض مايكروسوفت الافتراضية.

ومع ذلك، قد يتغير ذلك قريبًا عندما تخطط مايكروسوفت لتخفيف الأمور لأولئك الذين يرغبون في تغيير التطبيقات الافتراضية على Windows 11، وقالت مايكروسوفت، في منشور مدونة، إنها "تعيد التأكيد على نهجنا الطويل الأمد لجعل الأشخاص يتحكمون في تجربة أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام Windows"، معلنة عن الميزة الجديدة لمستخدمي Windows 11 التي ستتيح لهم التحكم بسهولة في التغييرات التي تطرأ على الإعدادات الافتراضية لتطبيقاتهم.

كيف ستعمل ميزة Windows 11 الجديدة؟

في نظام التشغيل Windows 11 ، إذا فضل المستخدم عدم استخدام Edge كمتصفح افتراضي، فيجب عليه الانتقال إلى قائمة الإعدادات وتغيير التطبيق الافتراضي استنادًا إلى أنواع الملفات والارتباطات، الأمر الذي يستغرق بعض الوقت، ولكن الآن، تقدم مايكروسوفت مخطط URI جديدًا للرابط العميق للإعدادات للمطورين، والذي سيسمح لهم بتوجيه المستخدمين مباشرةً إلى صفحة الإعدادات لتعديل البرنامج الافتراضي لأنواع معينة من الملفات أو الروابط.

وستبدأ مايكروسوفت أيضًا في اختبار واجهة برمجة تطبيقات جديدة تسمح للتطبيقات بتثبيت لوحة أساسية أو ثانوية على شريط المهام، في العام الماضي، تم إصدار تحديث لنظام التشغيل Windows 11 لتبسيط عملية التبديل مرة أخرى إلى متصفحك الافتراضي، والذي تم إتاحته لجميع المستخدمين.

وسيتم توفير هاتين الميزتين لأول مرة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بقناة Windows Insider Dev في الأشهر المقبلة قبل دمجها في الإصدار العام من Windows 11، ويجب أن تصبح هذه الميزات متاحة لجميع المستخدمين بحلول نهاية هذا العام، أعلنت مايكروسوفت عن خطط "لتكون مثالاً يحتذى به" من خلال إصدار تحديثات لـ Edge، والتي ستتضمن دعمًا لهذه الميزات للمتصفح عند تقديمها.