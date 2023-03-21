شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح قريباً قائمة مرفقات دردشة جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح واتساب مؤخرًا ميزة جديدة لمستخدمي iOS تمكنهم من إضافة ملاحظات صوتية في حالة واتساب، ظهر تقرير جديد على الإنترنت يشير إلى أن النظام الأساسي المملوك لـ "ميتا" يعمل على قائمة مرفقات دردشة معاد تصميمها لمستخدمي أندرويد.

كما ذكرت WABetaInfo، يعمل تطبيق المراسلة الفورية الشهير على قائمة دردشة معاد تصميمها لمستخدمي أندرويد.

الميزة متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من أندرويد وتأتي برقم الإصدار 2.23.6.17. شارك WABetaInfo أيضًا لقطة شاشة للميزة القادمة.

"كما ترى في لقطة الشاشة هذه ، من السهل أن تفهم أن WhatsApp يعمل حاليًا على قائمة مرفقات دردشة معاد تصميمها لأنها تختلف عن الواجهة الحالية.

الواجهة الجديدة أكثر وضوحًا بالتأكيد وتوفر تجربة أفضل سهلة الاستخدام.

وأشار تقرير WABetaInfo" نعتقد أن قائمة مرفقات الدردشة المعدلة ستساعد المستخدمين بالتأكيد على التنقل في مثل هذه القائمة في حالة إضافة المزيد من الخيارات إلى هذه الورقة في المستقبل ".

يضيف التقرير أيضًا أن قائمة مرفقات الدردشة الجديدة قيد التطوير وسيتم إصدارها لجميع المستخدمين في التحديث المستقبلي.

وقدم واتساب مؤخرًا القدرة على نشر الملاحظات الصوتية كتحديثات الحالة لمستخدمي iOS، مع هذا التحديث الجديد، سيتمكن مستخدمو WhatsApp على iOS من تسجيل حالة صوتية على التطبيق.

وستمكّن هذه الميزة المستخدمين من مشاركة ملاحظة صوتية كتحديث للحالة.

ولا يمكن مشاركة هذه الملاحظات الصوتية إلا مع جمهور معين تم تكوينه ضمن إعدادات خصوصية المستخدم.

وسيتم أيضًا تشفير الملاحظات الصوتية المشتركة كتحديثات الحالة من طرف إلى طرف.

وسيضمن هذا أن جهات الاتصال التي يختارها المستخدمون ضمن إعدادات الخصوصية الخاصة بهم فقط هي التي ستتمكن من الوصول إليها، تمامًا مثل الصور ومقاطع الفيديو، ستختفي الملاحظات الصوتية المشتركة عبر الحالة أيضًا بعد 24 ساعة.