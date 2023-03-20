شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا مستمرة في تمويل المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا عن نيتها الاستمرار في تمويل المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2030، حسبما نقلت RT.

وتبعا لوثيقة نشرت مؤخرا على الموقع الإلكتروني للوكالة فإن الميزانية المالية التي وضعتها الوكالة للفترة من 1 أكتوبر 2023 إلى 3 سبتمبر 2024 تتضمن بنودا لاستمرار تمويل المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2030 على الأقل.

وكجزء من العمل على محطة الفضاء الدولية كما هو مذكور في الوثيقة، من المخطط مواصلة التعاون مع "روس كوسموس". وإجمالاً من المخطط له تخصيص 1.3 مليار دولار لتمويل المحطة في السنة المالية 2024، ومن المتوقع وجود مبالغ مماثلة كجزء من التخطيط الخمسي حتى عام 2028 ، ويفترض أن تحدد ناسا مبالغ تمويل المحطة في خططتها المالية السنوية القادمة تباعا.

وكان البيت الأبيض قد كشف مؤخرا عن مشروع الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2024، وكشفت بعض وسائل الإعلام الأمريكية بعض التفاصيل والأهداف التي ستخصص من أجلها الأموال في الولايات المتحدة.