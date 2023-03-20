شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة لـ"يوتيوب ميوزيك" لتنزيل الأغانى تلقائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع يوتيوب ميوزيك بميزة جديدة ستمكن المستخدمين من تنزيل الأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا التي قاموا بتشغيلها تلقائيًا، يتم تمكين الميزة المتوفرة على أندرويد افتراضيًا.

وتم رصد الميزة بواسطة 9to5Google، ويمكن لبعض أعضاء فريق TOI-Gadgets رؤيتها ضمن الإعدادات ثم قائمة التنزيلات والتخزين، الميزة متاحة لمن لديهم اشتراك بريميوم.

وفقًا لوصف الميزة، ستقوم تلقائيًا بتنزيل ما يصل إلى 200 أغنية تم تشغيلها مؤخرًا.

وتجدر الإشارة إلى عدم وجود قائمة تشغيل منفصلة للأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا في علامة التبويب المكتبة.

وقال التقرير: "من المفترض أنها تظهر عند استخدام اختصار تطبيق" التنزيلات "من خلال الضغط لفترة طويلة على أيقونة الشاشة الرئيسية".

ولقد تحققنا من ذلك من خلال الوصول إلى قائمة "التنزيلات" المختصرة ووجدنا أغانٍ جديدة في قائمة التشغيل لم نستمع إليها مطلقًا.

وتم ذكر هذه الميزة في أهم الميزات الجديدة في يوتيوب ميوزيك لشهر فبراير 2023.

وتم تقديمه في منتصف شهر يناير ويفسح المجال أمام جمهور أوسع على أندرويد.

ولم يتم الإعلان عن الميزة بعد لـ YouTube Music على iOS.

كيف يختلف عن "التنزيلات الذكية"؟

وتجدر الإشارة إلى أن الميزة الجديدة تختلف عن "التنزيلات الذكية" الحالية، والتي تصل إلى 500 أغنية وتعتمد على الموسيقى التي يعتبرها التطبيق "مفضلة".

وباستخدام هذه الميزة، سيتمكن أعضاء يوتيوب ميوزيك بريميوم من الاستماع إلى الموسيقى حتى إذا لم يكونوا متصلين بالإنترنت أو يرغبون في حفظ البيانات.

وتعمل ميزة "التنزيلات الذكية" بالإضافة إلى الموسيقى التي اختار المستخدمون تنزيلها بالفعل، مما يعني أن هذه الميزة لن تزيل أيًا من المحتوى الذي تم تنزيله بالفعل.

كيف تعمل ميزة "إنشاء راديو"؟

أعلنت يوتيوب ميوزيك مؤخرًا عن ميزة "إنشاء راديو" على كل من أندرويد و iOS.

وتتيح الميزة للمستخدمين إنشاء محطة راديو مخصصة بناءً على أغنية أو فنان محدد.

إنه متاح لكل من مستخدمي YouTube Music المجانيين والمتميزين.