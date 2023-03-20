شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حكومة البنجاب تمدد تعليق الإنترنت عبر الهاتف وخدمات الرسائل حتى ظهر الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مددت حكومة البنجاب في باكستان تعليق خدمات الإنترنت والرسائل النصية عبر الهاتف المحمول حتى ظهر الثلاثاء حتى مع استمرار البحث عن المتعاطف المزعوم لخليستان أمريتبال سينغ لليوم الثالث.

وعلقت سلطات الولاية، السبت خدمات الإنترنت والرسائل النصية بالولاية حتى ظهر الأحد.

في وقت لاحق، تم تمديد القيود حتى ظهر يوم الاثنين، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا لأحدث أمر صادر عن وزارة الشؤون الداخلية والعدل اليوم الاثنين، وتم توجيه جميع خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول (2G / 3G / 45 / 5G / CDMA / GPRS)، وجميع خدمات الرسائل القصيرة (باستثناء الخدمات المصرفية وإعادة شحن الهاتف المحمول) وسيتم تعليق جميع خدمات دونجل المقدمة على شبكات الهاتف المحمول، باستثناء المكالمات الصوتية، في الولاية القضائية الإقليمية للبنجاب من 20 مارس (12.00 ساعة) إلى 21 مارس (12.00 ساعة) حفاظًا على السلامة العامة، لمنع أي تحريض على العنف ومنع أي إخلال بالسلام والنظام العام ".

وذكر الأمر الصادر عن السكرتير الرئيسي الإضافي للوزارة الداخلية أن خدمات النطاق العريض لن يتم تعليقها حتى لا تتعطل التسهيلات المصرفية وخدمات المستشفيات والخدمات الأساسية الأخرى.

وأوقفت حكومة البنجاب يوم الأحد خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول والرسائل النصية القصيرة في الولاية القضائية الإقليمية للبنجاب حتى 20 مارس (12:00 ساعة) بعد اعتقال دالجيت سينغ كالسي، المعروف باسم سارابجيت سينغ كالسي، المستشار والممول المزعوم لأمريتبال سينغ.

وشنت شرطة البنجاب يوم السبت حملة واسعة النطاق ضد زعيم "واريس دي بنجاب".

في وقت متأخر من مساء السبت، أكد مفوض جالاندهار كولديب سينغ شاهال أن الزعيم الراديكالي أعلن أنه "هارب".