شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روس كوسموس: مركبة "سويوز" ستخضع لاختبارات إضافية قبل إعادتها إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة Soyuz MS-22 الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية ستخضع لاختبارات إضافية قبل إعادتها إلى الأرض الشهر الجاري حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "إن الخبراء التابعين لشركة إينيرجيا الروسية سيتعاونون مع رواد روس كوسموس المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية لإجراء اختبارات على المنظومات الحرارية لمركبة Soyuz MS-22، استعدادا لعودة المركبة إلى الأرض قبل نهاية مارس الجاري".

وأضاف البيان: "سيشارك في هذه الاختبارات رواد روس كوسموس، سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين وأندريه فيدياييف، المتواجدون على متن المحطة الفضائية حاليا، وسترسل نتائج ما توصل إليه الرواد إلى الأرض ليتم تقييمها من قبل المختصين في شركة إينيرجيا".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن مركبة Soyuz MS-22 التابعة لها والملتحمة بالمحطة قد تعرضت للأذى بسبب عامل خارجي، لذا تم إرسال مركبة Soyuz MS-23 لتحل محلها وتعيد الرواد، سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتيلين وفرانك روبيو إلى الأرض على متنها.