شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Crypto Wallet الجديدة من مايكروسوفت بمتصفح Edge؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة مايكروسوفت تعمل على دمج ميزة Crypto Wallet في متصفح Edge الخاص بها، والتي ستسمح للمستخدمين بتخزين الأموال المشفرة وإرسالها واستلامها، بالإضافة إلى تخزين NFTs.

وبحسب التقرير، فيبدو أن ميزة Crypto Wallet الجديدة، التي اكتشفها أحد مستخدمي تويتر لأول مرة، لا تزال قيد التطوير، مع إشارات إلى اختبار Microsoft الداخلي، وفقًا لـ "Windows Central"، حيث أن المحفظة غير محتجزة ومدمجة مباشرة في ميزة المحفظة الحالية لـ Edge لتخزين بطاقات الدفع.

وقال التقرير إن المحظفة تأتي مؤمنًا بكلمة مرور، إلى جانب طريقة استرداد موثوقة إذا فقد المستخدمون كلمة المرور الخاصة بهم، وبعد التسجيل، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى جميع أصولهم، بما في ذلك أموال التشفير واتجاهات الأسعار والقدرة على إرسال أو تلقي تشفير باستخدام عناوين وأسماء معروفة.

وفي الوقت نفسه، ستقوم مايكروسوفت قريبًا بتسريع اعتماد المصادقة متعددة العوامل (MFA) لمنصة الإنتاجية السحابية 365 من خلال دمج إمكانات MFA في عميل البريد الإلكتروني في Outlook.

ووفقًا لإدخال خارطة طريق Microsoft 365 الجديد، سيتمكن المستخدمون من إكمال طلبات MFA لتطبيقات 365 الخاصة به مباشرةً في تطبيق Outlook بمساعدة ميزة جديدة تسمى Authenticator Lite، ويمكن للمستخدمين استخدام Authenticator Lite لإضافة طبقة أمان إضافية إلى عمليات تسجيل الدخول إلى Outlook الخاصة بهم للعمل أو المدرسة.