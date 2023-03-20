شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتهاء تجربة تطوير مواد فضائية ذكية على متن المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى على متن المحطة الفضائية الدولية العمل على تجربة "ديسبرسيا" (التشتت) التي تم تحقيقها بمساهمة الأخصائيين في معهد موسكو للطيران حسبما نقلت RT.

وأشار ناطق باسم المعهد إلى إن نتائج التجربة ستساعد في تصنيع مواد ذكية مستقبلية ستستخدم في الفضاء.

وقال طالب الدراسات العليا (الدكتوراه) في معهد موسكو للطيران ورائد الفضاء، دميتري بيتيلين، الذي تولى أداء مهمة مراسل وكالة "تاس" الروسية على متن المحطة الفضائية: "انتهت مؤخرا على متن المحطة الفضائية الدولية تجربة "ديسبرسيا" التي أعدها معهد موسكو للطيران، وقد تساعد نتائج التجربة في تصنيع مواد جديدة لازمة لاستصلاح الفضاء الكوني".

وأضاف إن هذا النوع من التجارب التجربة يجرى في الفضاء لأول مرة، وقد قضت هذه اتلتجربة بدراسة العمليات التي تجري داخل السوائل الكهربية والممغنطة، بصفتها مواد ذكية قادرة على تغيير خواصها مثل اللزوجة التي تتغير عند التأثير عليها من الخارج، ويمكن استخدامها في إنتاج الصمامات، ومخففات الصدمة، والموصلات الكهربائية، وأجهزة الاستشعار والعناصر اللمسية.

وحسب البروفيسور في معهد موسكو للطيران، نيقولاي كوزلوف فإن التجربة لها أهمية علمية كبيرة، إذ أن نتائجها ستساعد في تخليق مواد تكنولوجية فائقة الفاعلية ستستخدم في الفضاء، وأضاف أن العلماء في المعهد قد باشروا بمعالجة نتائج التجربة لتكون جاهزة بحلول الخريف المقبل.