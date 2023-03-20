شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم ميزة لتيك توك تسمح لك بالتمرير دون استخدام يديك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد في تيك توك ميزة مخفية لا يعلم عنها الكثيرين تجعل من الممكن التمرير عبر موجز ويب دون استخدام يديك، حيث تم تصميم هذه الميزات في البداية لتسهيل استخدام iPhone لمن يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية، وعلى الرغم من ذلك يمكن لأجهزة Android أيضًا إنشاء عناصر تحكم صوتية لاستخدامها في التطبيقات، وهنا نقدم لك خطوات القيام بذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كيفية التمرير السريع على تيك توك بصوتك فقط على iPhone

- انتقل إلى إعدادات iPhone.

- اضغط فوق "إمكانية الوصول".

- اضغط على "التحكم الصوتي".

- اضغط على "أوامر مخصصة".

- اضغط فوق "إنشاء أمر جديد ..."

- اكتب العبارة التي اخترتها.

- اضغط فوق "إجراء".

- اضغط على "تشغيل إيماءة مخصصة".

- ارسم خطًا لأعلى (كما لو كان يتنقل).

- اضغط حفظ.

- ثم ارجع إلى الصفحة السابقة.

- اضغط على حفظ مرة أخرى.

كيفية التمرير السريع على تيك توك بصوتك فقط على Android

- قم بتثبيت تطبيق Voice Access.

- تحقق من عملها.

- افتح التطبيق.

- اضغط فوق الزر "تنشيط الصوت".

- جربه.