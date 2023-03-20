شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تحذف خدمة "إن.إف.تى" من منصتى فيسبوك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن الرمز غير القابل للاستبدال هو وحدة بيانات فريدة وغير قابلة للاستبدال مخزنة في سجل رقمي (سلسلة الكتل).
ويمكن استخدام هذه الرموز لتمثيل العناصر القابلة للاستنساخ بسهولة مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو ملفات صوتية وأنواع أخرى من الملفات الرقمية لتصبح عناصر فريدة (مماثلة لشهادة الأصالة)، وذلك باستخدام تقنية البيانات التسلسلية لإنشاء إثبات ملكية مؤكدة وعامة.
ومن بين خطوات أخرى سيتم حذف خيار مبادلة "إن.إف.تي " عبر إنستجرام وفيسبوك خلال الأسابيع المقبلة، بحسب تصريحات متحدث باسم ميتا لموقع ذا فيرج الإخباري.
وأصبحت الرموز غير القابلة للاستبدال شائعة بشكل خاص في عالم الفن، حيث تم استخدامها كدليل على ملكية عمل فني رقمي.
ووصل الضجيج حول الرموز غير القابلة للاستبدال إلى ذروته منذ عامين عندما تم بيع عمل فني رقمي باستخدام هذه الرموز بأكثر من 69 مليون دولار.