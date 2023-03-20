تكنولوجيا: هاتف Redmi Note 12 Turbo ينطلق قريباً بتصميم مسطح للشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت شاومي إعلان تشويقي جديد لهاتف Redmi Note 12 Turbo، والذي يكشف عن دعم هذا الإصدار بتصميم مسطح في الشاشة.

تستعد علامة Redmi التجارية لإطلاق هاتف Redmi Note 12 Turbo في السوق الصيني قريباً، ولقد كشف إعلان تشويقي جديد من الشركة عن تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

كما أكدت التفاصيل السابقة التي جاءت من شاومي على أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Snapdragon 7+ Gen2 الجديدة من كوالكوم.

وفي إعلان تشويقي جديد نشر على منصة Weibo كُشِف عن دعم Note 12 Turbo بتصميم مسطح في الشاشة التي تأتي بأعلى جودة.

كما أكدت الشركة أيضاً على أن هذا الإصدار يأتي بعدد من المواصفات التي تقدم للمرة الأولى في الهواتف الذكية.

أيضاً من المقرر وفقاً للتفاصيل التي جاءت حتى الآن أن ينطلق Redmi Note 12 Turbo بواجهة MIUI 14 ونظام تشغيل Android 13.

وأكدت التسريبات السابقة التي جاءت من “Digital Chat Station” على أن هذا الإصدار يأتي بتصميم معدني، كما يتميز بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب.

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