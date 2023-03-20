شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيتكوين تسجل أعلى مستوى لها فى عام 2023 وتصل إلى 27000 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر البيتكوين 27،280 دولارًا اليوم الاثنين 20 مارس، حيث يعتبر هذا هو أعلى سعر تمكنت البيتكوين من الارتفاع إليه حتى الآن في عام 2023، في البورصات الدولية مثل Binance و Coinbase، تمكنت BTC من إظهار منحنى نمو كبير في الأشهر الثلاثة الماضية، في 2 يناير الذي صادف أيضًا يوم الاثنين الأول من عام 2023، تم تداول BTC بسعر 16،570 دولارًا فقط.

وسجلت ETH خسارة طفيفة بنسبة 1.36 % صباح اليوم الاثنين، حيث يتم تداول ثاني أغلى عملة حاليًا بسعر 1،754 دولارًا وفقًا لموقع Gadgets 360، على الرغم من أنها شهدت ارتفاعًا في الأسعار قدره 47 دولارًا في اليومين الماضيين.

"تكتسب عملة البيتكوين، وهي أكبر الأصول الرقمية في العالم، زخمًا مرة أخرى مع قفزة بنسبة 22 % في سبعة أيام فقط، أدى انهيار البنوك الأمريكية مثل SVB و Signature إلى إعادة إشعال الجدل حول أهمية DeFi والأصول الرقمية، حيث تقترب البيتكوين من 30000 دولار، ولكنها قد تواجه بعض المقاومة عند هذا المستوى، وقال شيفام ثاكرال، الرئيس التنفيذي لشركة BuyUcoin لـ Gadgets 360، إن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع سيكون عاملاً رئيسيًا لتحريك السوق.

وأظهر تقييم سوق العملات المشفرة، الذي ارتفع إلى 1.15 تريليون دولار، وفقًا لما أظهرته CoinMarketCap.

يعتقد الخبراء أنه مع انهيار ثلاثة بنوك في الولايات المتحدة، قد يشعر المستثمرون بالقلق بشأن مخاوف السيولة التي تتسبب في اهتزاز سوق العملات الرقمية.

وقال راجاغوبال مينون، نائب رئيس WazirX،:" لا يزال انخفاض السيولة مصدر قلق للبعض، حيث تُظهر البيانات الواردة من شركة تحليلات انخفاضًا في حجم التحويلات والعناوين النشطة والمعاملات، كما هو الحال دائمًا، ويُنصح المستثمرون بتوخي الحذر وإجراء بحث شامل قبل اتخاذ قرارات الاستثمار".

ويأمل المطلعون على الصناعة في أن يؤدي عدم الاستقرار في القطاع المصرفي إلى زيادة شعبية العملات المشفرة في الأوقات القادمة.

آخر مرة تم فيها تداول البيتكوين فوق 28000 دولار كانت في يونيو 2022، على الرغم من انخفاضها بنسبة 59 % عن أعلى مستوى لها على الإطلاق، فقد ارتفعت BTC بنسبة 101 % من أدنى دورة لها في يناير، مع عدم الاستقرار في القطاع المصرفي، وبيانات التضخم التي فاقت التوقعات، وتجدد التفاؤل بشأن بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائم.