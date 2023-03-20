تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Honor 70 Lite برقاقة Snapdragon 480 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor رسمياً اليوم عن هاتف Honor 70 Lite الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 480 Plus وسعر 200 جنيه إسترليني تقريباً.

يتيمز هاتف Honor 70 Lite بشاشة TFT LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD+ أو بدقة 1600 في 720 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وتضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم الشركة هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.

أيضاً ينطلق Honor 70 Lite برقاقة معالج Snapdragon 480 Plus، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يدعم الهاتف واجهة Magic UI 6.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل الرئيسي في الإطار الجانبي للهاتف، كما يدعم الهاتف تقنية Hi-Res في الصوتيات اللاسلكية.

أيضاً تقدم Honor هذا الإصدار للأسواق بألوان الأسود، والأزرق والفضي، على أن ينطلق لسوق المملكة المتحدة بسعر 200 جنيه إسترليني تقريباً.

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