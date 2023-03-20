تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تسجيل ومشاركة الملاحظات الصوتية فى واتس آب Status على أيفون

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منصة واتس آب ميزة جديدة لمستخدمي iPhone، حيث قدمت الشركة الآن القدرة على تحميل الملاحظات الصوتية في واتس آب Status، ومع هذا التحديث الجديد، سيتمكن مستخدمو واتس آب على iOS الآن من تسجيل حالة صوتية على التطبيق.

وستمكّن هذه الميزة المستخدمين من مشاركة ملاحظة صوتية كتحديث للحالة، لكن لا يمكن مشاركة هذه الملاحظات الصوتية إلا مع جمهور معين تم تكوينه ضمن إعدادات خصوصية المستخدم، وسيتم أيضًا تشفير الملاحظات الصوتية المشتركة كتحديثات الحالة من طرف إلى طرف.

وسيضمن هذا أن جهات الاتصال التي يختارها المستخدمون ضمن إعدادات الخصوصية الخاصة بهم فقط هي التي ستتمكن من الوصول إليها، وتمامًا مثل الصور ومقاطع الفيديو، ستختفي الملاحظات الصوتية المشتركة عبر الحالة أيضًا بعد 24 ساعة.

اتبع الخطوات المذكورة أدناه لتسجيل ومشاركة الملاحظة الصوتية في الحالة:

1. افتح تطبيق واتس آب على جهاز iPhone الخاص بك.

2. انتقل الآن إلى علامة التبويب "الحالة" الموجودة في الجزء السفلي من شاشتك.

3. بعد ذلك، اضغط على الزر العائم مع وضع رمز القلم الرصاص في الزاوية اليمنى السفلية من شاشتك.

4. الآن اضغط على أيقونة الميكروفون وابدأ في تسجيل الملاحظة الصوتية، يُسمح لك بتسجيل الملاحظات الصوتية لمدة تصل إلى 30 ثانية

5. سيتعين عليك الآن تحرير رمز الميكروفون عند الانتهاء من تسجيل الملاحظة الصوتية.

6. يمكنك الآن الاستماع إلى التسجيل الخاص بك ومراجعته، ثم النقر أخيرًا على أيقونة الإرسال لمشاركة التسجيل الخاص بك كتحديث للحالة

في الآونة الأخيرة، تم الإبلاغ عن أن واتس آب قد يقدم قريبًا ميزة حالة التقرير لمستخدمي iOS، وتتوفر هذه الميزة حاليًا في الإصدار التجريبي من iOS، وتمنح المستخدمين القدرة على الإبلاغ عن تحديثات الحالة على iOS.