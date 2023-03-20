شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى أندرويد.. طريقة عمل "status" صوتية على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق المراسلة الفورية واتس آب ميزات جديدة لتحديثات الحالة مثل ردود فعل الرموز التعبيرية ومحدد الجمهور الخاص، وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت أيضًا ميزة الحالة الصوتية لمستخدمي Android والتي تسمح لهم بتعيين مقطع الصوت الخاص بهم كتحديث للحالة.

وفي وقت سابق، سمح WhatsApp للمستخدمين فقط بإرسال رسائل صوتية في الدردشات الفردية والجماعية، لكن قدم التحديث الأخير القدرة على مشاركة رسالة صوتية كحالة، ويسمح التطبيق للمستخدمين بمشاركة تحديثات الحالة الصوتية لمدة تصل إلى 30 ثانية، وهو نفس الحد الأقصى لتحديثات حالة الفيديو.

وعلاوة على ذلك، يمكنك أيضًا تغيير لون الخلفية للحالة باستخدام زر لوحة الألوان على شاشة معاينة الحالة، إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في تسجيل ومشاركة الملاحظات الصوتية كتحديثات لحالة WhatsApp على Android.

كيفية مشاركة حالة صوتية على WhatsApp لنظام Android

1. قم بتشغيل WhatsApp على هاتفك.

2. اسحب لليسار للانتقال إلى علامة التبويب الحالة.

3. اضغط على أيقونة القلم المتوفرة في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

4. انقر مع الاستمرار فوق رمز الميكروفون لبدء تسجيل صوتك، حرر الزر عند الانتهاء لرؤية المعاينة.

5. أخيرًا ، اضغط على زر إرسال لتحميل تحديث الحالة الصوتية الخاص بك.