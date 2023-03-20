شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية الحفاظ على حسابك فى واتساب من الاختراق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُولي واتساب أهمية خاصة لمسألة الحفاظ على حماية والرسائل التي تتبادلها على واتساب، لذلك يضع واتساب بعض الأدوات والخصائص والشروط للحفاظ على أمانك أثناء استخدام واتساب.

أولاً: شروط الخدمة

توضح شروط الخدمة النشاطات المحظورة، ومن بينها مشاركة أي محتوى غير قانوني، أو بذيء، أو مسيء إلى السمعة، أو ينطوي على تهديد، أو تخويف، أو مضايقة، أو يحرّض على كراهية، أو عنصرية، أو مسيء إلى عِرق، أو يحرّض أو يشجع على سلوك غير قانوني، أو غير ملائم بأي شكل آخر أو يخالف شروط الخدمة (سواء أكان ذلك المحتوى في الحالة، أم في صور الملف الشخصي، أم في الرسائل)، وقد يتم حظر المستخدم إذا انتهك شروط الخدمة الخاصة بواتساب.

ثانياً: إعدادات الخصوصية

يمكنك تعديل إعدادات الخصوصية للتحكم فيمن يمكنه رؤية معلوماتك، ويمكنك تحديد من يستطيع الاطلاع على وقت آخر ظهور لك وحالة متصل الآن، أو صورة ملفك الشخصي، أو قسم الأخبار، أو حالتك من خلال الخيارات التالية:

الجميع: يمكن أن يرى جميع المستخدمين صورة ملفك الشخصي، أو قسم الأخبار، أو حالتك.

جهات اتصالي: يمكن فقط لجهات الاتصال الموجودة في دفتر عناوينك أن ترى آخر ظهور لك، وحالة متصل الآن، أو صورة ملفك الشخصي، أو قسم الأخبار، أو حالتك.

جهات اتصالي باستثناء: يمكن لجهات الاتصال في دفتر عناوينك رؤية آخر ظهور، وحالة متصل الآن، أو صورة ملفك الشخصي، أو قسم الأخبار، أو حالتك، باستثناء من تستبعدهم.

لا أحد: لا يمكن لأحد رؤية آخر ظهور لك، وحالة متصل الآن، أو صورة ملفك الشخصي، أو قسم الأخبار، أو حالتك.

ثالثاً: حظر جهات الاتصال والرسائل أو الإبلاغ عنها

يتم الابلاغ عن المحتوى وجهات الاتصال المثيرة للشكوك، حيث يمكن اختيار الأشخاص الذين تتواصل معهم من خلال حظر جهات اتصال معينة، أو الإبلاغ عن الرسائل أو جهات الاتصال على واتساب، وعندما تتلقى صورة أو فيديو للعرض مرة واحدة، يمكنك الابلاغ عن الحساب مباشرةً من عارض الوسائط.