شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخطط المركبة الفضائية الأوروبية ExoMars للوصول إلى المريخ بدون روسيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم إلغاء المهمات الفضائية لأسباب عديدة، منها المشاكل الهندسية إلى قضايا الميزانية، لكن مهمة ExoMars، وهي الخطة المشتركة بين أوروبا وروسيا لإرسال مركبة جوالة إلى المريخ، واجهت مشكلة سياسية معقدة عندما غزت روسيا أوكرانيا العام الماضي.

كانت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) تعمل مع وكالة الفضاء الروسية روسكوموس في المهمة، لكن سرعان ما تم تعليق هذه الشراكة بسبب ما وصفته وكالة الفضاء الأوروبية "بالخسائر البشرية والعواقب المأساوية للعدوان على أوكرانيا".

بدون روسكوزموس، تُركت عربة روزاليند فرانكلين بدون قاذفة ولم يكن من الواضح ما إذا كانت العربة الجوالة ستكون قادرة على الإطلاق على الإطلاق حسبما نقلت Digitartlends.

ولكن مع عدم الرغبة في التخلي عن المشروع، قررت وكالة الفضاء الأوروبية أنها ستبني مركبة الهبوط الخاصة بها وتأمل في توصيل المسبار إلى المريخ بحلول عام 2030.

هذا الأسبوع شاركت وكالة الفضاء الأوروبية مزيدًا من المعلومات حول خطط المهمة وكيف تستمر في اختبار المركبة الجوالة.

بينما تقدر وكالة الفضاء الأوروبية أن بناء مركبة هبوط جديدة سيستغرق ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع سنوات، فإن العربة الجوالة نفسها كانت على وشك الاستعداد لفترة طويلة.

كان من المقرر إطلاقه في الأصل في عام 2020 ولكن تم تأجيله بسبب جائحة الفيروس التاجي، ثم تم إطلاقه في عام 2022 والذي تأخر بسبب غزو أوكرانيا.

يواصل المهندسون الآن اختبار العربة الجوالة مع توأمها، أماليا، حيث أخضعوها مؤخرًا لاختبار حفر في بيئة محاكاة للمريخ.

ستقوم المركبة بحفر ما يقرب من 6 أقدام في سطح المريخ، وهو أعمق 25 مرة من رحلات المريخ السابقة، للبحث عن ميزات تحت السطح مثل جليد الماء.

استخدمت الاختبارات الأخيرة طبقات من السيليكا الناعمة والرمل والتربة البركانية لمحاكاة تربة المريخ واختبار ما إذا كان يمكن استخدام المثقاب لجمع العينات.

تمكنت المركبة التوأم من أخذ عينة، واستخدام مصورها لالتقاط صور قريبة للعينة، وسحق العينة إلى مسحوق لتحليلها علميًا.

يوضح هذا الاختبار أن العربة الجوالة نفسها تبدو في حالة جيدة، لكن العملية الكاملة لتصميم وبناء المسبار للمركبة لا تزال بحاجة إلى المعالجة.

يتحدث موظفو وكالة الفضاء الأوروبية عن قرار تعليق المهمة وكيف يتكيفون مع الخطة الجديدة، قال بيترو باجليوني ، مدير ExoMars Rover : "كان للحرب في أوكرانيا تأثير هائل على عملنا". "كنا مستعدين للذهاب في حملة إطلاق ExoMars ، وفجأة توقفنا ونعيد النظر في خططنا."

تابع باليوني"بالنسبة للفريق كان من الصعب للغاية استيعاب هذا القرار لأنهم عملوا بجد في السنوات الماضية"." كان الأمر صعبًا حقًا أيضًا من منظور إنساني، لكنهم بالطبع يفهمون التداعيات السياسية لذلك تمكنوا من إعادة ضبطها ".