شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ستقوم بعثة دراجونفلاى بتقييم قمر زحل تيتان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نجاح إبداع مروحية المريخ، سنرى قريبًا المزيد من المستكشفين الآليين الذين يراقبون المواقع البعيدة في النظام الشمسي من الجو، من المقرر إطلاق مهمة Dragonfly التابعة لناسا في عام 2034، وستكون عبارة عن مركبة آلية روبوتية لاستكشاف قمر زحل تيتان - وهو موقع مثير للاهتمام بشكل خاص لأنه يُعتقد أنه صالح للسكن.

ويتمتع تيتان بجو سميك وجاذبية منخفضة، مما يجعل من السهل نسبيًا على الطائرات العمودية البقاء في الهواء واستكشاف القمر من الأعلى.

وتهدف المهمة بشكل خاص إلى تقييم قابلية القمر للسكن من خلال دراسة كل من غلافه الجوي وسطحه، والاقتراب من المناطق التي يصعب دراستها من المدار بسبب سمك الغلاف الجوي.

لتمكين هذه الدراسة، ستحمل Dragonfly أداة تسمى مطياف اليعسوب الكتلي (DraMS) ، وقد شاركت ناسا مؤخرًا المزيد من المعلومات حول هذه الأداة وكيفية عملها حسبما نقلت Digitartlends.

على غرار النظام الموجود على متن مركبات المريخ الحديثة، تُستخدم هذه الأداة لتحليل العينات التي سيتم جمعها بواسطة مثقاب يسمى Drill for Acquisition of Complex Organics (DrACO).

بمجرد أن يجمع DrACO عينة، يقذفها مطياف الكتلة بالطاقة حتى تتأين جزيئاتها.

يمكن للأداة بعد ذلك فرز هذه الأيونات حسب كتلتها وشحنتها، ثم قياس هذه الأيونات المصنفة لإظهار مكونات العينة.

هذا يعني أن DraMS سيكون قادرًا على معرفة ما يتكون منه سطح Titan على سبيل المثال.

ويهتم الباحثون بشكل خاص بما إذا كان السطح يحتوي على تركيبة كيميائية يمكن أن تؤدي إلى تكوين الحياة.

أوضحت ميليسا ترينر من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في بيان: "نريد أن نعرف ما إذا كان نوع الكيمياء الذي يمكن أن يكون مهمًا لأنظمة ما قبل الكيمياء الحيوية المبكرة على الأرض يحدث على تيتان". "تم تصميم DraMS للنظر في الجزيئات العضوية التي قد تكون موجودة على تيتان في تكوينها وتوزيعها في بيئات سطحية مختلفة."