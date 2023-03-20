شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختار شريكًا تجاريًا لزيارة الجانب البعيد من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدى وكالة ناسا خطط كبيرة للقمر، من إرسال أول مهمة مأهولة للهبوط على سطحه خلال 50 عامًا إلى إنشاء محطة فضائية في المدار، حيث قامت الوكالة بمهام متعددة مخطط لها لاستكشاف القمر الصناعي لكوكبنا.

وتشمل هذه الشراكات مع عدد من الشركات الخاصة وكذلك المشاريع التي طورتها وكالة ناسا، مثل برنامج خدمات الحمولة التجارية القمرية أو CLPS، الذي سيتعاقد مع نقل الحمولات الصغيرة إلى القمر.

وأعلنت وكالة ناسا هذا الأسبوع أنها اختارت شركة Firefly Aerospace لتطوير مركبة هبوط تجارية للجانب البعيد من القمر، سيتم استخدام المسبار، المسمى Blue Ghost ، لتوصيل العديد من حمولات ناسا إلى القمر، بما في ذلك مهمة المراقبة الراديوية التي يتم وضعها على الجانب الآخر من القمر لتقليل ضوضاء الراديو القادمة من الأرض حسبما نقلت Digitartlends.

وستسمح منطقة الهدوء الراديوية الطبيعية هذه لتلسكوب Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night (LuSEE-Night) بالكشف عن موجات الراديو الخافتة من فترة مبكرة من الكون تُعرف باسم العصور المظلمة الكونية.

قال جويل كيرنز، نائب المدير المساعد للاستكشاف في مديرية المهام العلمية التابعة لناسا، في بيان: "نتطلع إلى أن تقدم Firefly هذا التسليم CLPS"، "يجب أن يتيح هذا الهبوط على سطح القمر اكتشافات علمية جديدة من الجانب البعيد من القمر خلال الليل القمري."

وأضاف "لا ينبغي لهذه المجموعة المعينة من الحمولات أن تولد علمًا جديدًا فحسب ، بل يجب أن تكون أداة استكشاف للتحقيقات المستقبلية التي تستغل هذه النقطة المتميزة الفريدة في نظامنا الشمسي ".

بالإضافة إلى LuSEE-Night ، سيتم تكليف Firefly أيضًا بحمل قمر صناعي للاتصالات وترحيل البيانات يسمى Lunar Pathfinder، وهو تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، والذي سيتم نشره في المدار قبل هبوط المسبار، سطح القمر.

بالإضافة إلى ذلك ستساعد حمولة محطة مستخدم NASA في الاتصالات، وسيكون هناك ما يصل إلى سبع حمولات أخرى من الشركات الخاصة المدرجة أيضًا.