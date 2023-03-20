تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن تصميم Meizu 20 Pro بثقب للكاميرة الأمامية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم هاتف Meizu 20 Pro القادم الذي يظهر بكاميرة أمامية في ثقب يتوسط الشاشة.

تستعد شركة Meizu للإعلان قريباً عن إصدار جديد من الهواتف الذكية، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن الإصدار القادم يأتي بإعدادات للكاميرة الخلفية تحاكي هاتف Galaxy 23، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

ولقد كشفت الصور المسربة التي نشرت اليوم عن تصميم الهاتف من الجهة الأمامية، حيث يظهر هاتف Meizu 20 Pro بثقب للكاميرة الأمامية مع تصميم نحيف جداً لإطار الشاشة، كما تتميز الشاشة بتصميم مسطح.

ومن المقرر أن ينطلق Meizu 20 Pro بشكل رسمي في حدث يعقد في 30 من شهر مارس الجاري، ولقد أكدت الشركة في تفاصيل نشرت خلال الفترة الماضية على أن سلسلة Meizu 20 تأتي بتصميم مسطح في الشاشة، بتصميم نحيف لحواف الشاشة بسماكة 1.57مم.

أيضاً تتضمن الهواتف عدد 13 من الهوائيات ذات الطاقة المرتفعة لتعزيز تجربة الألعاب، كما يدعم الهواتف نظام تبريد يشغل مساحة 36242 مم²، أي أعلى من النظام السابق بنسبة 56%.

كما تنطلق Meizu 20 بواجهة Flyme 10، أيضاً يدعم الهواتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

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