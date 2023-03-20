شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Disney تعتزم تسريح 4 آلاف موظف على الأقل بحلول أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الإعلان عن خطة لخفض ما يقرب من 7000 وظيفة، كشف تقرير لـ Insider Business أن Disney طلبت من المديرين اقتراح تخفيضات في الميزانية ووضع قوائم للموظفين الذين سيتم تسريحهم في الأسابيع المقبلة حسبما نقلت CNBC.

وذكر التقرير أن من غير الواضح ما إذا كانت Disney ستبدأ في تسريح العمال على دفعات صغيرة أو تسريح آلاف الموظفين دفعة واحدة ، لكن الشركة ستعلن أن 4000 موظف حالي على الأقل سيكونون عاطلين عن العمل في وقت ما في أبريل.

وتم الإعلان عن التخفيضات في الرواتب من قبل الرئيس التنفيذي بوب إيغر خلال إعلان أرباح الشركة للربع الأول في فبراير، حيث تتطلع الشركة إلى توفير مليارات الدولارات من خلال إعادة هيكلة الشركة وتقليل المحتوى وتقليص الرواتب.

وفقًا لكريستين مكارثي المديرة المالية لـ Disney، من المتوقع أن يوفر الإصلاح 5.5 مليار دولار، ويخفض 1.5 مليار دولار من تكاليف التشغيل و 3 مليارات دولار أخرى من التخفيضات في المحتوى غير الرياضي.