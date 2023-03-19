تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق هاتف Galaxy F14 في السوق الهندي في نهاية مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة سامسونج مؤتمر في نهاية شهر مارس في السوق الهندي لإطلاق هاتف Galaxy F14 بمعالج Exynos 1330.

ينطلق هاتف Galaxy F14 في السوق الهندي قريباً بتصميم يحاكي هاتف F04، إلا أنه الإصدار الأول المميز برقاقة سامسونج الجديدة Exynos 1330 التي تتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر.

أيضاً يأتي الهاتف بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5، كما تدعم شاشة الهاتف جودة عرض FHD+، والتي تتميز بحجم 6.6 إنش.

كما تدعم سامسونج هذا الإصدار بقدرة كبيرة للبطارية 6000 mAh، أيضاً يدعم Galaxy F14 تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

ويأتي F14 بتقنية جديدة مع دعم 13 هوائي في شبكات 5G، ونظام تشغيل Android 13، مع واجهة One UI 5.0.

ومن المتوقع أن يدعم الهاتف اثنان من تحديثات النظام، وأيضاً 4 من تحديثات برمجيات الحماية، ومن المتوقع أيضاً أن يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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