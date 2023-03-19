تكنولوجيا: ابل تعتمد على سامسونج وLG لتوريد شاشات OLED لنظارة الواقع المختلط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة ابل لإطلاق أول نظارة للواقع المختلط قريباً للأسواق، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن ابل تعتمد على سامسونج وLG لتوريد شاشات OLED لنظارة الواقع المختلط.

شغلت نظارة ابل للواقع المختلط العديد من التسريبات والتقارير خلال الفترة الماضية، والتي إستعرضت تفاصيل مميزات هذا الإصدار، وقدمت لمحات حول التصميم المتوقع لأول إصدار لشركة ابل من النظارات التي تجمع بين مميزات الواقع المعزز والإفتراضي.

ولقد سلطت أحدث التسريبات الضوء على الشاشات المميزة لنظارة ابل XR، والتي تقدم من سامسونج وLG وتتميز بتقنية OLEDoS أو نظام تقنية OLED على السيليكون.

أيضاً من المقرر أن تتميز الشاشات الجديدة بكثافة عرض فائقة تتراوح بين 3000 إلى 4000 بيكسل لكل إنش، وترتكز الشاشات على رقاقة من السيليكون التي ترتكز على CMOS، لذا تختلف عن شاشات OLED التقليدية التي ترتكز على طبقة زجاجية.

وتأتي اللوحات التقليدية بتقنية OLED بمتوسط كثافة عرض 55 بيكسل لكل إنش تقريباً، بينما تحتاج الشاشات المستخدمة في نظارات الواقع الإفتراضي أو المستخدمة في نظارات الواقع المعزز إلى دقة أعلى تصل إلى كثافة 3500 بيكسل لكل إنش لآداء واقعي أكثر في تقنية الواقع المعزز.

أيضاً من المتوقع أن تقدم التقنية الجديدة OLEDoS تجربة غامرة بأعلى دقة عرض، مع تفاصيل أكثر دقة لتجربة تفاعلية تحاكي الواقع، ومن المقرر أن تكون سامسونج وLG أول الموردين للشاشات التي تدعم نظارة ابل للواقع المختلط.

يذكر أن سامسونج تعمل على تطوير شاشات RGB OLEDoS بكثافة عرض تصل إلى 3500 بيكسل لكل إنش، ومن المتوقع أن تضع شاشات OLEDoS المعايير الجديدة المستخدمة في نظارات الواقع المعزز والإفتراضي.

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